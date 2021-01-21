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Число самозанятых в Москве за 2020 год увеличилось в 2,5 раза
Число самозанятых в Москве за 2020 год увеличилось в 2,5 раза
Число самозанятых в столице увеличилось в 2,5 раза в прошлом году, в среднем 24 тысячи человек регистрируют этот статус ежемесячно, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T08:28
2021-01-21T08:28
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число самозанятых в столице увеличилось в 2,5 раза в прошлом году, в среднем 24 тысячи человек регистрируют этот статус ежемесячно, сообщается на сайте мэра Москвы."В прошлом году количество самозанятых в столице выросло в 2,5 раза. На 1 января 2021-го их насчитывалось 479 тысяч человек. В городе зарегистрировано 30% от общего числа самозанятых в России", - говорится в сообщении.По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, среди регистрирующих статус самозанятых - люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать на себя, а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим."Популярность режима самозанятых у москвичей растет. Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тысячи человек ... В бюджет Москвы в 2020 году поступило 1,17 миллиарда рублей налога на профессиональный доход — в 2,4 раза больше, чем за весь 2019 год", - приводятся его слова в сообщении.Он отметил, что в прошлом году из-за пандемии COVID-19 самозанятым вернули уплаченный в 2019 году налог и предоставили налоговый капитал для уплаты налога в 2020 году. В начале этого года им снизили ставку по льготному кредиту до семи процентов, что увеличило привлекательность налогового режима."Суммарный доход зарегистрированных в Москве самозанятых в 2020 году составил 120 миллиардов рублей, средний размер чека в декабре 2020 года увеличился на 15% по сравнению с декабрем 2019-го и составил 1,9 тысячи рублей. Самыми популярными видами деятельности у плательщиков налога на профессиональный доход, указавших вид деятельности при регистрации, стали строительство, доставка, сдача квартир в аренду, маркетинг, реклама, такси, услуги курьера", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.
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владимир ефимов (политик), москва, экономика

Число самозанятых в Москве за 2020 год увеличилось в 2,5 раза

08:28 21.01.2021
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Число самозанятых в столице увеличилось в 2,5 раза в прошлом году, в среднем 24 тысячи человек регистрируют этот статус ежемесячно, сообщается на сайте мэра Москвы.
"В прошлом году количество самозанятых в столице выросло в 2,5 раза. На 1 января 2021-го их насчитывалось 479 тысяч человек. В городе зарегистрировано 30% от общего числа самозанятых в России", - говорится в сообщении.
По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, среди регистрирующих статус самозанятых - люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию предпочли работать на себя, а также предприниматели, решившие перейти на более комфортный для них налоговый режим.
"Популярность режима самозанятых у москвичей растет. Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тысячи человек ... В бюджет Москвы в 2020 году поступило 1,17 миллиарда рублей налога на профессиональный доход — в 2,4 раза больше, чем за весь 2019 год", - приводятся его слова в сообщении.
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Он отметил, что в прошлом году из-за пандемии COVID-19 самозанятым вернули уплаченный в 2019 году налог и предоставили налоговый капитал для уплаты налога в 2020 году. В начале этого года им снизили ставку по льготному кредиту до семи процентов, что увеличило привлекательность налогового режима.
"Суммарный доход зарегистрированных в Москве самозанятых в 2020 году составил 120 миллиардов рублей, средний размер чека в декабре 2020 года увеличился на 15% по сравнению с декабрем 2019-го и составил 1,9 тысячи рублей. Самыми популярными видами деятельности у плательщиков налога на профессиональный доход, указавших вид деятельности при регистрации, стали строительство, доставка, сдача квартир в аренду, маркетинг, реклама, такси, услуги курьера", - приводятся в сообщении слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития города Кирилла Пуртова.
 
Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
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