https://ria.ru/20210121/safronov-1594037095.html

Генпрокурор считает обвинение в адрес Ивана Сафронова обоснованным

Генпрокурор считает обвинение в адрес Ивана Сафронова обоснованным

Предъявленное бывшему журналисту, а ныне сотруднику "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение законно и основано на доказательствах, заявил генпрокурор Игорь... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:49

2021-01-21T16:49

2021-01-21T16:49

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

игорь краснов

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Предъявленное бывшему журналисту, а ныне сотруднику "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение законно и основано на доказательствах, заявил генпрокурор Игорь Краснов."Обвинение, предъявленное Сафронову, считаю законным, основанным на собранных следствием доказательствах", - сказал Краснов в интервью изданию "Коммерсант", не уточняя иные детали.Советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля и сейчас продолжает находиться под стражей. ФСБ вменяет ему передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.

https://ria.ru/20201229/safronov-1591475928.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201218/safronov-1589903789.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", игорь краснов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия