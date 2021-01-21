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https://ria.ru/20210121/safronov-1594037095.html
Генпрокурор считает обвинение в адрес Ивана Сафронова обоснованным
Генпрокурор считает обвинение в адрес Ивана Сафронова обоснованным
Предъявленное бывшему журналисту, а ныне сотруднику "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение законно и основано на доказательствах, заявил генпрокурор Игорь... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:49
2021-01-21T16:49
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
игорь краснов
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Предъявленное бывшему журналисту, а ныне сотруднику "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение законно и основано на доказательствах, заявил генпрокурор Игорь Краснов."Обвинение, предъявленное Сафронову, считаю законным, основанным на собранных следствием доказательствах", - сказал Краснов в интервью изданию "Коммерсант", не уточняя иные детали.Советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля и сейчас продолжает находиться под стражей. ФСБ вменяет ему передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20201229/safronov-1591475928.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", игорь краснов, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия

Генпрокурор считает обвинение в адрес Ивана Сафронова обоснованным

16:49 21.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИван Сафронов в суде
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Предъявленное бывшему журналисту, а ныне сотруднику "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение законно и основано на доказательствах, заявил генпрокурор Игорь Краснов.
"Обвинение, предъявленное Сафронову, считаю законным, основанным на собранных следствием доказательствах", - сказал Краснов в интервью изданию "Коммерсант", не уточняя иные детали.
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 20:41
Рогозин прокомментировал дело Ивана Сафронова
Советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля и сейчас продолжает находиться под стражей. ФСБ вменяет ему передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО.
Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляли в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Журналист Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 14:41
В Кремле назвали главную деталь в деле Сафронова
 
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Игорь КрасновРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковПроисшествия
 
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