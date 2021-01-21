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Рубль вырос к доллару и евро
Рубль вырос к доллару и евро
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности - подорожание "развивающихся" валют к доллару. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:05
2021-01-21T11:05
2021-01-21T11:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности - подорожание "развивающихся" валют к доллару.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 27 копеек, до 73,25 рубля, курс евро - на 10 копеек, до 88,86 рубля.Стоимость нефти снижается на 0,2%, до 55,97 доллара за баррель по марке Brent.
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