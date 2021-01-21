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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210121/rubl-1593968738.html
Рубль вырос к доллару и евро
Рубль вырос к доллару и евро
Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности - подорожание "развивающихся" валют к доллару. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:05
2021-01-21T11:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
экономика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности - подорожание "развивающихся" валют к доллару.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 27 копеек, до 73,25 рубля, курс евро - на 10 копеек, до 88,86 рубля.Стоимость нефти снижается на 0,2%, до 55,97 доллара за баррель по марке Brent.
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цены на нефть, brent, экономика

Рубль вырос к доллару и евро

11:05 21.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности - подорожание "развивающихся" валют к доллару.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 27 копеек, до 73,25 рубля, курс евро - на 10 копеек, до 88,86 рубля.
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 14:25Сказано в эфире
Эксперт назвал причину роста цен на нефть
Стоимость нефти снижается на 0,2%, до 55,97 доллара за баррель по марке Brent.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentЭкономика
 
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