https://ria.ru/20210121/rubl-1593968738.html

Рубль вырос к доллару и евро

Рубль вырос к доллару и евро

Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности - подорожание "развивающихся" валют к доллару. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:05

2021-01-21T11:05

2021-01-21T11:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

brent

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рубль в начале торгов повышается к доллару и евро, отыгрывая рост аппетита к риску и, в частности - подорожание "развивающихся" валют к доллару.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижался на 27 копеек, до 73,25 рубля, курс евро - на 10 копеек, до 88,86 рубля.Стоимость нефти снижается на 0,2%, до 55,97 доллара за баррель по марке Brent.

https://radiosputnik.ria.ru/20210113/neft-1592866262.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, brent, экономика