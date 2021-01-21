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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210121/rpts-1594064235.html
В РПЦ напомнили, что крещенскую воду продавать нельзя
В РПЦ напомнили, что крещенскую воду продавать нельзя
В Московской патриархии призвали епархии исключить имеющуюся в отдельных приходах практику продажи крещенской воды, отметив, что она "не соответствует ни духу... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:08
2021-01-21T19:10
религия и мировоззрение
крещение господне
русская православная церковь
московская патриархия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Московской патриархии призвали епархии исключить имеющуюся в отдельных приходах практику продажи крещенской воды, отметив, что она "не соответствует ни духу Евангелия, ни смыслу праздника" Крещения Господня."В последние годы в дни празднования Богоявления в управление делами Московской патриархии эпизодически поступают обращения с информацией о том, что в отдельных епархиях или приходах бутилированная святая вода распространялась за пожертвования. Позиция управления делами Московской патриархии, всякий раз сообщаемая в соответствующие епархии письмом управляющего делами Московской патриархии, следующая: неприемлема даже мысль о продаже великой агиасмы - крещенской воды", - написал в четверг в своем Telegram-канале завуправделами МП епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).Он отметил, что распространение через церковные лавки уже наполненных крещенской водой бутылок имеет "внешний вид продажи святыни", хотя бы даже работники лавок говорили о том, что пожертвование можно внести за саму емкость для воды. "А потому такая практика, которая не соответствует ни духу Евангелия, ни смыслу праздника, должна быть исключена", - подчеркнул представитель патриархии.По его словам, некорректна и практика, имевшая место в одной из епархий, когда святая вода распространялась централизовано - "как будто бы в приходских храмах освящаемая вода имеет какие-либо иные свойства, чем освящаемая в епархиальном центре".Во многих епархиях существует вполне уместная практика, добавил епископ, когда при храмах распространяются за пожертвования пустые емкости для воды, например, с этикетками, на которых изображен храм или приведены слова праздничного тропаря. При этом прихожане вполне могут приходить за освященной водой со своими бутылями или флягами."Что касается наполнения емкостей святой водой, то прихожане обычно делают это самостоятельно, или же, для более упорядоченной организации процесса, наполнение обеспечивают волонтеры - при обращении к ним прихожан. Раздача заранее наполненных емкостей со святой водой возможна, но только на полностью безвомездной основе", - заключил представитель РПЦ.
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крещение господне, русская православная церковь, московская патриархия

В РПЦ напомнили, что крещенскую воду продавать нельзя

19:08 21.01.2021 (обновлено: 19:10 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкОсвящение воды в Крещенский сочельник
Освящение воды в Крещенский сочельник - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Московской патриархии призвали епархии исключить имеющуюся в отдельных приходах практику продажи крещенской воды, отметив, что она "не соответствует ни духу Евангелия, ни смыслу праздника" Крещения Господня.
"В последние годы в дни празднования Богоявления в управление делами Московской патриархии эпизодически поступают обращения с информацией о том, что в отдельных епархиях или приходах бутилированная святая вода распространялась за пожертвования. Позиция управления делами Московской патриархии, всякий раз сообщаемая в соответствующие епархии письмом управляющего делами Московской патриархии, следующая: неприемлема даже мысль о продаже великой агиасмы - крещенской воды", - написал в четверг в своем Telegram-канале завуправделами МП епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
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Он отметил, что распространение через церковные лавки уже наполненных крещенской водой бутылок имеет "внешний вид продажи святыни", хотя бы даже работники лавок говорили о том, что пожертвование можно внести за саму емкость для воды. "А потому такая практика, которая не соответствует ни духу Евангелия, ни смыслу праздника, должна быть исключена", - подчеркнул представитель патриархии.
По его словам, некорректна и практика, имевшая место в одной из епархий, когда святая вода распространялась централизовано - "как будто бы в приходских храмах освящаемая вода имеет какие-либо иные свойства, чем освящаемая в епархиальном центре".
Во многих епархиях существует вполне уместная практика, добавил епископ, когда при храмах распространяются за пожертвования пустые емкости для воды, например, с этикетками, на которых изображен храм или приведены слова праздничного тропаря. При этом прихожане вполне могут приходить за освященной водой со своими бутылями или флягами.
"Что касается наполнения емкостей святой водой, то прихожане обычно делают это самостоятельно, или же, для более упорядоченной организации процесса, наполнение обеспечивают волонтеры - при обращении к ним прихожан. Раздача заранее наполненных емкостей со святой водой возможна, но только на полностью безвомездной основе", - заключил представитель РПЦ.
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