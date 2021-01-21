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Правила упоминания террористических организаций для СМИ могут изменить
Правила упоминания террористических организаций для СМИ могут изменить
Думский комитет по информполитике, информационным технологиям и связи внесет в ГД законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими организация... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:56
2021-01-21T10:53
александр хинштейн
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Думский комитет по информполитике, информационным технологиям и связи внесет в ГД законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими организация ликвидирована или ее деятельность запрещена, в случае признания судом организации террористической; за нарушения предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, сообщает комитет в своем Telegram-канале в четверг.В сообщении отмечается, что сейчас законом о СМИ установлено, что при распространении информации об организациях, включённых в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых действует вступившее в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, нужно указывать, что их деятельность запрещена или что они ликвидированы. Такой список ведёт министерство юстиции РФ."Федеральная служба безопасности ведет перечень организаций, в том числе иностранных и международных, признанных террористическими. Их деятельность в России запрещена, но при распространении информации СМИ не обязаны указывать это", - отмечается в сообщении комитета.Как сообщил руководитель комитета и инициатор законопроекта Александр Хинштейн, "террористическая деятельность несет большую социальную опасность, поскольку экстремистская деятельность направлена на распространение незаконной информации, а террористическая связана с устрашением населения"."Законопроектом предлагается устранить правовой пробел", - уточнил Хинштейн.Так, за неисполнение устанавливаемого порядка распространения информации о террористических организациях будет предусмотрена административная ответственность, соразмерная с установленной за распространение информации об экстремистских организациях."Согласно предложенным изменениям в КоАП, штраф составит для граждан от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей", - уточняется в сообщении.
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александр хинштейн, общество, россия, госдума рф

Правила упоминания террористических организаций для СМИ могут изменить

09:56 21.01.2021 (обновлено: 10:53 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы РФ
В холле Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Думский комитет по информполитике, информационным технологиям и связи внесет в ГД законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими организация ликвидирована или ее деятельность запрещена, в случае признания судом организации террористической; за нарушения предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, сообщает комитет в своем Telegram-канале в четверг.
В сообщении отмечается, что сейчас законом о СМИ установлено, что при распространении информации об организациях, включённых в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых действует вступившее в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, нужно указывать, что их деятельность запрещена или что они ликвидированы. Такой список ведёт министерство юстиции РФ.
"Федеральная служба безопасности ведет перечень организаций, в том числе иностранных и международных, признанных террористическими. Их деятельность в России запрещена, но при распространении информации СМИ не обязаны указывать это", - отмечается в сообщении комитета.
Как сообщил руководитель комитета и инициатор законопроекта Александр Хинштейн, "террористическая деятельность несет большую социальную опасность, поскольку экстремистская деятельность направлена на распространение незаконной информации, а террористическая связана с устрашением населения".
"Законопроектом предлагается устранить правовой пробел", - уточнил Хинштейн.
Так, за неисполнение устанавливаемого порядка распространения информации о террористических организациях будет предусмотрена административная ответственность, соразмерная с установленной за распространение информации об экстремистских организациях.
"Согласно предложенным изменениям в КоАП, штраф составит для граждан от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей", - уточняется в сообщении.
Журналисты за работой - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
25 декабря 2020, 11:00
Совфед одобрил закон об ужесточении правил работы СМИ на публичных акциях
 
Александр ХинштейнОбществоРоссияГосдума РФ
 
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