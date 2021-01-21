https://ria.ru/20210121/rossiya-1593956976.html

Правила упоминания террористических организаций для СМИ могут изменить

Правила упоминания террористических организаций для СМИ могут изменить

Думский комитет по информполитике, информационным технологиям и связи внесет в ГД законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими организация... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:56

2021-01-21T09:56

2021-01-21T10:53

александр хинштейн

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Думский комитет по информполитике, информационным технологиям и связи внесет в ГД законопроект, обязывающий СМИ указывать, что упоминаемая ими организация ликвидирована или ее деятельность запрещена, в случае признания судом организации террористической; за нарушения предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, сообщает комитет в своем Telegram-канале в четверг.В сообщении отмечается, что сейчас законом о СМИ установлено, что при распространении информации об организациях, включённых в перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых действует вступившее в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности, нужно указывать, что их деятельность запрещена или что они ликвидированы. Такой список ведёт министерство юстиции РФ."Федеральная служба безопасности ведет перечень организаций, в том числе иностранных и международных, признанных террористическими. Их деятельность в России запрещена, но при распространении информации СМИ не обязаны указывать это", - отмечается в сообщении комитета.Как сообщил руководитель комитета и инициатор законопроекта Александр Хинштейн, "террористическая деятельность несет большую социальную опасность, поскольку экстремистская деятельность направлена на распространение незаконной информации, а террористическая связана с устрашением населения"."Законопроектом предлагается устранить правовой пробел", - уточнил Хинштейн.Так, за неисполнение устанавливаемого порядка распространения информации о террористических организациях будет предусмотрена административная ответственность, соразмерная с установленной за распространение информации об экстремистских организациях."Согласно предложенным изменениям в КоАП, штраф составит для граждан от 2 до 2,5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 4 до 5 тысяч рублей, и для юридических лиц — от 40 до 50 тысяч рублей", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20201225/smi-1590872819.html

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александр хинштейн, общество, россия, госдума рф