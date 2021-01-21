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Роспотребнадзор: использовать телефоны как средство обучения детей нельзя
Роспотребнадзор: использовать телефоны как средство обучения детей нельзя
Запрета приносить мобильные телефоны в школу нет, но использовать их как средство обучения детей запрещено, заявила заместитель руководителя Федеральной службы... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:17
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Запрета приносить мобильные телефоны в школу нет, но использовать их как средство обучения детей запрещено, заявила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.Она отметила, что есть определенные ограничения по электронным средствам для обучения, такие как требования к размеру шрифта и расстояние до экрана, мобильные телефоны им не отвечают.Брагина напомнила, что в 2019 году школам были даны рекомендации о том, как можно упорядочить использование мобильных телефонов - где-то в классах появились специальные ящики, куда дети могут положить телефон на уроке, где-то учителя просили отключать смартфоны."Несмотря на то, что это была только рекомендация, более половины школ ей последовали. Мы провели мониторинг: а как именно такое ограничение мобильных телефонов повлияло на учеников? У более чем половины детей повысилась внимательность во время уроков и умственная работоспособность. Они стали больше двигаться во время перемен и больше общаться. Вживую, а не в виртуальных чатах", - отметила Брагина.
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Роспотребнадзор: использовать телефоны как средство обучения детей нельзя

19:17 21.01.2021 (обновлено: 23:30 21.01.2021)
 
© Depositphotos / oksun70Школьники с мобильным телефоном в классе
Школьники с мобильным телефоном в классе - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Depositphotos / oksun70
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Запрета приносить мобильные телефоны в школу нет, но использовать их как средство обучения детей запрещено, заявила заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина.
"У нас нет запрета приносить мобильные телефоны в школу. Дети могут свободно пользоваться ими для связи с родителями или общения - это никак не регламентируется. В новых санитарных правилах речь идет о том, что мобильные телефоны не должны использоваться как средство для обучения. И если на уроке учитель хочет, допустим, показать какие-то видеоматериалы в электронном виде, то он должен использовать компьютер, планшет, моноблок, интерактивную доску", - сказала Брагина, слова которой приводит "Российская газета".
Она отметила, что есть определенные ограничения по электронным средствам для обучения, такие как требования к размеру шрифта и расстояние до экрана, мобильные телефоны им не отвечают.
Брагина напомнила, что в 2019 году школам были даны рекомендации о том, как можно упорядочить использование мобильных телефонов - где-то в классах появились специальные ящики, куда дети могут положить телефон на уроке, где-то учителя просили отключать смартфоны.
"Несмотря на то, что это была только рекомендация, более половины школ ей последовали. Мы провели мониторинг: а как именно такое ограничение мобильных телефонов повлияло на учеников? У более чем половины детей повысилась внимательность во время уроков и умственная работоспособность. Они стали больше двигаться во время перемен и больше общаться. Вживую, а не в виртуальных чатах", - отметила Брагина.
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