https://ria.ru/20210121/robot-1594024599.html
"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics
"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics
"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics для исследования поведения роботов в естественной среде и решения их совместных задач с человеком, сообщили РИА РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:53
2021-01-21T15:53
2021-01-21T16:28
сбер
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594030168_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_a458e61085cb9490f4a7a742dd7dbf47.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics для исследования поведения роботов в естественной среде и решения их совместных задач с человеком, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы первыми в России показали роботехническую платформу, созданную BD. Она приобретена в образовательных и исследовательских целях. И будет использована для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека", - рассказали в компании.Четвероногий робот Spot американской компании Boston Dynamics в июне впервые поступил в открытую продажу, его стоимость на тот момент составляла 74,5 тысячи долларов.Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью РИА Новости заявил, что российский человекоподобный робот "Федор" превосходит свои зарубежные аналоги, включая роботов от американской Boston Dynamics, возможностью использовать рабочие инструменты и мелкой моторикой рук.
https://ria.ru/20210120/robot-1593772089.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594030168_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_a8003d6e99ecea07645d8180818ef341.jpg
Четвероногий друг в офисе: “Сбербанк” купил робота-собаку от Boston Dynamics
Четвероногий друг в офисе: “Сбербанк” купил робота-собаку от Boston Dynamics
2021-01-21T15:53
true
PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбер, россия, технологии