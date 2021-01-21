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"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics
"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics
"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics для исследования поведения роботов в естественной среде и решения их совместных задач с человеком, сообщили РИА РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:53
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сбер
россия
технологии
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics для исследования поведения роботов в естественной среде и решения их совместных задач с человеком, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы первыми в России показали роботехническую платформу, созданную BD. Она приобретена в образовательных и исследовательских целях. И будет использована для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека", - рассказали в компании.Четвероногий робот Spot американской компании Boston Dynamics в июне впервые поступил в открытую продажу, его стоимость на тот момент составляла 74,5 тысячи долларов.Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью РИА Новости заявил, что российский человекоподобный робот "Федор" превосходит свои зарубежные аналоги, включая роботов от американской Boston Dynamics, возможностью использовать рабочие инструменты и мелкой моторикой рук.
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Четвероногий друг в офисе: “Сбербанк” купил робота-собаку от Boston Dynamics
Четвероногий друг в офисе: “Сбербанк” купил робота-собаку от Boston Dynamics
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сбер, россия, технологии

"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics

15:53 21.01.2021 (обновлено: 16:28 21.01.2021)
 
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics для исследования поведения роботов в естественной среде и решения их совместных задач с человеком, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Мы первыми в России показали роботехническую платформу, созданную BD. Она приобретена в образовательных и исследовательских целях. И будет использована для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека", - рассказали в компании.
Четвероногий робот Spot американской компании Boston Dynamics в июне впервые поступил в открытую продажу, его стоимость на тот момент составляла 74,5 тысячи долларов.
Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью РИА Новости заявил, что российский человекоподобный робот "Федор" превосходит свои зарубежные аналоги, включая роботов от американской Boston Dynamics, возможностью использовать рабочие инструменты и мелкой моторикой рук.
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