https://ria.ru/20210121/robot-1594024599.html

"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics

"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics

"Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics для исследования поведения роботов в естественной среде и решения их совместных задач с человеком, сообщили РИА РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:53

2021-01-21T15:53

2021-01-21T16:28

сбер

россия

технологии

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Сбер" приобрел робота-собаку от Boston Dynamics для исследования поведения роботов в естественной среде и решения их совместных задач с человеком, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Мы первыми в России показали роботехническую платформу, созданную BD. Она приобретена в образовательных и исследовательских целях. И будет использована для исследований в области поведения роботов в различных примерах естественной среды и решения совместных задач робота и человека", - рассказали в компании.Четвероногий робот Spot американской компании Boston Dynamics в июне впервые поступил в открытую продажу, его стоимость на тот момент составляла 74,5 тысячи долларов.Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров в интервью РИА Новости заявил, что российский человекоподобный робот "Федор" превосходит свои зарубежные аналоги, включая роботов от американской Boston Dynamics, возможностью использовать рабочие инструменты и мелкой моторикой рук.

https://ria.ru/20210120/robot-1593772089.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Четвероногий друг в офисе: “Сбербанк” купил робота-собаку от Boston Dynamics Четвероногий друг в офисе: “Сбербанк” купил робота-собаку от Boston Dynamics 2021-01-21T15:53 true PT0M54S

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сбер, россия, технологии