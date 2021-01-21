https://ria.ru/20210121/rfpi-1594007990.html

РФПИ готов сотрудничать с механизмом COVAX

РФПИ готов сотрудничать с механизмом COVAX

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины "Спутник V"... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:22

2021-01-21T14:22

2021-01-21T14:44

кирилл дмитриев

воз

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины "Спутник V" в страны напрямую, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы работаем с COVAX, ведем переговоры, мы отправили им информацию. … Мы будем работать с COVAX, но определенно он не станет заменой подходу, который мы преследовали до настоящего момента - поставлять вакцину странам напрямую", - сказал он на брифинге с журналистами."COVAX будет небольшой частью нашего портфеля, большая часть (поставок - ред.) будет напрямую, но мы будем рады сотрудничать", - добавил он.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594010786.html

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2021

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кирилл дмитриев, воз, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, в мире