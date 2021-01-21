https://ria.ru/20210121/rfpi-1594007990.html
РФПИ готов сотрудничать с механизмом COVAX
РФПИ готов сотрудничать с механизмом COVAX
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины "Спутник V"... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:22
2021-01-21T14:22
2021-01-21T14:44
кирилл дмитриев
воз
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593833483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3046bcbc6e99d295e8e90262285cd47e.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины "Спутник V" в страны напрямую, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы работаем с COVAX, ведем переговоры, мы отправили им информацию. … Мы будем работать с COVAX, но определенно он не станет заменой подходу, который мы преследовали до настоящего момента - поставлять вакцину странам напрямую", - сказал он на брифинге с журналистами."COVAX будет небольшой частью нашего портфеля, большая часть (поставок - ред.) будет напрямую, но мы будем рады сотрудничать", - добавил он.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210121/vaktsina-1594010786.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593833483_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_f1149d51dccf4148a3964d99a5f2d438.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кирилл дмитриев, воз, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, в мире