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https://ria.ru/20210121/rfpi-1594007990.html
РФПИ готов сотрудничать с механизмом COVAX
РФПИ готов сотрудничать с механизмом COVAX
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины "Спутник V"... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:22
2021-01-21T14:44
кирилл дмитриев
воз
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины "Спутник V" в страны напрямую, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев."Мы работаем с COVAX, ведем переговоры, мы отправили им информацию. … Мы будем работать с COVAX, но определенно он не станет заменой подходу, который мы преследовали до настоящего момента - поставлять вакцину странам напрямую", - сказал он на брифинге с журналистами."COVAX будет небольшой частью нашего портфеля, большая часть (поставок - ред.) будет напрямую, но мы будем рады сотрудничать", - добавил он.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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кирилл дмитриев, воз, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, в мире

РФПИ готов сотрудничать с механизмом COVAX

14:22 21.01.2021 (обновлено: 14:44 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V на территории фудмолла "Депо.Москва"
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V на территории фудмолла Депо.Москва - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) будет рад сотрудничать с международной платформой COVAX, но в приоритете будут поставки российской вакцины "Спутник V" в страны напрямую, заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Мы работаем с COVAX, ведем переговоры, мы отправили им информацию. … Мы будем работать с COVAX, но определенно он не станет заменой подходу, который мы преследовали до настоящего момента - поставлять вакцину странам напрямую", - сказал он на брифинге с журналистами.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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"COVAX будет небольшой частью нашего портфеля, большая часть (поставок - ред.) будет напрямую, но мы будем рады сотрудничать", - добавил он.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаКирилл ДмитриевВОЗВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийВ мире
 
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