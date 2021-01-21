Онлайн-конференция к Неделе гармоничных межконфессиональных отношений

- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир ЗОРИН;- член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;- член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;- заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ.В первую неделю февраля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.Что является залогом межконфессиональной гармонии в России? Как коронавирус повлиял на жизнь верующих россиян? С какими вызовами сегодня сталкивается российское многоконфессиональное и многонациональное общество? Что можно противопоставить таким негативным явлениям, как ксенофобия и экстремизм?