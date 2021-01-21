Онлайн-конференция к Неделе гармоничных межконфессиональных отношений
1 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о межконфессиональных отношениях в России.
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Участники:
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир ЗОРИН;
- член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;
- заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ.
В первую неделю февраля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.
Что является залогом межконфессиональной гармонии в России? Как коронавирус повлиял на жизнь верующих россиян? С какими вызовами сегодня сталкивается российское многоконфессиональное и многонациональное общество? Что можно противопоставить таким негативным явлениям, как ксенофобия и экстремизм?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир ЗОРИН;
- член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;
- заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ.
В первую неделю февраля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.
Что является залогом межконфессиональной гармонии в России? Как коронавирус повлиял на жизнь верующих россиян? С какими вызовами сегодня сталкивается российское многоконфессиональное и многонациональное общество? Что можно противопоставить таким негативным явлениям, как ксенофобия и экстремизм?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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