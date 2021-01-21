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Онлайн-конференция к Неделе гармоничных межконфессиональных отношений
Онлайн-конференция к Неделе гармоничных межконфессиональных отношений
1 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о межконфессиональных отношениях в России.
2021-01-21T14:23
2021-01-21T14:23
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Задать вопросУчастники:- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по&nbsp;гармонизации межнациональных и&nbsp;межрелигиозных отношений,&nbsp;член президиума Совета по&nbsp;межнациональным отношениям при&nbsp;Президенте РФ&nbsp;Владимир ЗОРИН;- член&nbsp;Комиссии Общественной палаты РФ по&nbsp;гармонизации межнациональных и&nbsp;межрелигиозных отношений,&nbsp;председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;- член&nbsp;Комиссии Общественной палаты РФ по&nbsp;гармонизации межнациональных и&nbsp;межрелигиозных отношений,&nbsp;член Совета по&nbsp;взаимодействию с&nbsp;религиозными объединениями при&nbsp;Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;-&nbsp;заместитель председателя синодального отдела по&nbsp;взаимоотношениям Церкви с&nbsp;обществом и&nbsp;СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ.В первую неделю февраля по&nbsp;инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.Что является залогом межконфессиональной гармонии в России? Как коронавирус повлиял на жизнь верующих россиян? С какими вызовами сегодня сталкивается российское многоконфессиональное и многонациональное общество? Что можно&nbsp;противопоставить таким негативным явлениям, как ксенофобия и экстремизм?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
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анонсы

Онлайн-конференция к Неделе гармоничных межконфессиональных отношений

14:23 21.01.2021
 
Читать ria.ru в
1 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о межконфессиональных отношениях в России.
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Участники:
- председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир ЗОРИН;
- член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;
- член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ Сергей РЯХОВСКИЙ;
- заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг КИПШИДЗЕ.

В первую неделю февраля по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений.
Что является залогом межконфессиональной гармонии в России? Как коронавирус повлиял на жизнь верующих россиян? С какими вызовами сегодня сталкивается российское многоконфессиональное и многонациональное общество? Что можно противопоставить таким негативным явлениям, как ксенофобия и экстремизм?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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