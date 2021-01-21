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В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена Быкова
В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена Быкова
В Красноярске завершено расследование дела "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова об организации убийства двух человек, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:24
2021-01-21T12:33
анатолий быков
следственный комитет россии (ск рф)
красноярск
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Красноярске завершено расследование дела "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова об организации убийства двух человек, сообщается на сайте СК РФ."Завершено расследование уголовного дела в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в совершении преступления... "организация убийства двух лиц". В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд", - говорится в сообщении.По версии следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.Спустя некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Отмечается, что совершение преступления он поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.Подчеркивается, что ранее следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление.Добавляется, что следствием, в частности были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков."Татаренков и Бакуров ранее не давали показания о причастности Быкова к совершению данного убийства, поскольку сами не признавали вину в его совершении, пытаясь таким образом уйти от ответственности", - отмечается в сообщении.Как добавили в СК, в ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Проведение следственных действий по делу было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах.
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анатолий быков, следственный комитет россии (ск рф), красноярск, происшествия

В Красноярске завершили расследование дела бизнесмена Быкова

12:24 21.01.2021 (обновлено: 12:33 21.01.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Красноярске завершено расследование дела "авторитетного" бизнесмена Анатолия Быкова об организации убийства двух человек, сообщается на сайте СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в совершении преступления... "организация убийства двух лиц". В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в первой половине 1994 года у 23-летнего члена возглавляемой Быковым группировки Александра Наумова произошел с ним конфликт из-за несправедливого, по мнению Наумова, распределения доходов.
Спустя некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Как полагает следствие, бизнесмен предположил, что это сделали Наумов и его близкий приятель Кирилл Войтенко, и решил их убить. Отмечается, что совершение преступления он поручил своему хорошему знакомому Владимиру Татаренкову и членам возглавляемой им банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, Бакуров и Чучков расстреляли их из автомата и пистолета.
Подчеркивается, что ранее следователям удалось привлечь к уголовной ответственности Бакурова, который приговорен к пожизненному лишению свободы, и Чучкова, которому заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске. Также следователям удалось доказать вину одного из организаторов убийства Татаренкова, который был приговорен к 13 годам лишения свободы и уже отбыл наказание за это преступление.
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Добавляется, что следствием, в частности были получены показания Татаренкова и Бакурова о том, что одним из организаторов двойного убийства является Анатолий Быков.
"Татаренков и Бакуров ранее не давали показания о причастности Быкова к совершению данного убийства, поскольку сами не признавали вину в его совершении, пытаясь таким образом уйти от ответственности", - отмечается в сообщении.
Как добавили в СК, в ходе следствия обвиняемый Быков вину не признал и в содеянном не раскаялся. Проведение следственных действий по делу было завершено в сентябре 2020 года, и с того момента до 25 декабря 2020 года Быков и его защитники знакомились с материалами уголовного дела, содержащимися в 19 томах.
 
Анатолий БыковСледственный комитет России (СК РФ)КрасноярскПроисшествия
 
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