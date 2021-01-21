https://ria.ru/20210121/raketa-1594000791.html

Российские двигатели используют в каждом пятом космическом пуске в мире

Российские двигатели используют в каждом пятом космическом пуске в мире

Российские двигатели в прошлом году использовались в каждом пятом пуске космических ракет в мире, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:54

2021-01-21T13:54

2021-01-21T13:54

наука

рд-171мв

рд-180

энергомаш

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские двигатели в прошлом году использовались в каждом пятом пуске космических ракет в мире, сообщил "Роскосмос"."Двигатели разработки НПО "Энергомаш" в 2020 году успешно отработали в 24 пусках из 114 (21,05%) в мире", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.В частности, с российскими двигателями осуществлены 15 пусков ракет (13 "Союзов-2" и по одному "Протону-М" и "Ангаре-А5") с российских космодромов, семь - с американских (пять Atlas-5 и два Antares) и два - с французского (два "Союза-СТ").НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5".

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/ms21-1589258035.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рд-171мв, рд-180, энергомаш, космос - риа наука, роскосмос