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Наука
https://ria.ru/20210121/raketa-1594000791.html
Российские двигатели используют в каждом пятом космическом пуске в мире
Российские двигатели используют в каждом пятом космическом пуске в мире
Российские двигатели в прошлом году использовались в каждом пятом пуске космических ракет в мире, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:54
2021-01-21T13:54
наука
рд-171мв
рд-180
энергомаш
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские двигатели в прошлом году использовались в каждом пятом пуске космических ракет в мире, сообщил "Роскосмос"."Двигатели разработки НПО "Энергомаш" в 2020 году успешно отработали в 24 пусках из 114 (21,05%) в мире", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.В частности, с российскими двигателями осуществлены 15 пусков ракет (13 "Союзов-2" и по одному "Протону-М" и "Ангаре-А5") с российских космодромов, семь - с американских (пять Atlas-5 и два Antares) и два - с французского (два "Союза-СТ").НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5".
https://radiosputnik.ria.ru/20201215/ms21-1589258035.html
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рд-171мв, рд-180, энергомаш, космос - риа наука, роскосмос

Российские двигатели используют в каждом пятом космическом пуске в мире

13:54 21.01.2021
 
© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкПуск ракеты "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Июль 2011
Пуск ракеты Союз-2.1а с разгонным блоком Фрегат. Июль 2011 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Олег Урусов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские двигатели в прошлом году использовались в каждом пятом пуске космических ракет в мире, сообщил "Роскосмос".
"Двигатели разработки НПО "Энергомаш" в 2020 году успешно отработали в 24 пусках из 114 (21,05%) в мире", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
В частности, с российскими двигателями осуществлены 15 пусков ракет (13 "Союзов-2" и по одному "Протону-М" и "Ангаре-А5") с российских космодромов, семь - с американских (пять Atlas-5 и два Antares) и два - с французского (два "Союза-СТ").
НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5".
Первый самолет МС-21-310 с двигателями ПД-14 - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 09:30
С российским двигателем: самолет МС-21 совершил первый полет
 
НаукаРД-171МВРД-180ЭнергомашКосмос - РИА НаукаРоскосмос
 
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