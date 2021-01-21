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В Китае восхитились российской ракетой, способной "уничтожить США"
В Китае восхитились российской ракетой, способной "уничтожить США"
Пользователь китайского портала Sina восхитился межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", которая, по его мнению, является самым ценным оружием... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:11
2021-01-21T15:03
сармат (ракета)
франция
китай
европа
сша
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina восхитился межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", которая, по его мнению, является самым ценным оружием России.Автор статьи отмечает, что "Сармат" весит около ста тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее десяти тысяч километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами.По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым "заставляя США прикусить язык".Пользователь заметил, что у "Сармата" есть две версии: одна предназначена для США, а другая — для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением."Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать", — заключил автор.РС-28 "Сармат" — передовая российская система с межконтинентальной баллистической ракетой на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты — около 200 тонн. Максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210104/sarmat-1591999989.html
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сармат (ракета), франция, китай, европа, сша, в мире

В Китае восхитились российской ракетой, способной "уничтожить США"

12:11 21.01.2021 (обновлено: 15:03 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" с космодрома "Плесецк"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina восхитился межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", которая, по его мнению, является самым ценным оружием России.
Автор статьи отмечает, что "Сармат" весит около ста тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее десяти тысяч километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами.
По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым "заставляя США прикусить язык".

"Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет", — говорится в публикации.

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Пользователь заметил, что у "Сармата" есть две версии: одна предназначена для США, а другая — для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением.
"Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать", — заключил автор.
РС-28 "Сармат" — передовая российская система с межконтинентальной баллистической ракетой на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты — около 200 тонн. Максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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