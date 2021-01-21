https://ria.ru/20210121/raketa-1593979102.html

В Китае восхитились российской ракетой, способной "уничтожить США"

В Китае восхитились российской ракетой, способной "уничтожить США"

Пользователь китайского портала Sina восхитился межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", которая, по его мнению, является самым ценным оружием... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:11

2021-01-21T12:11

2021-01-21T15:03

сармат (ракета)

франция

китай

европа

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/154810/38/1548103807_0:0:1508:849_1920x0_80_0_0_d797e4627f763050089c45843c59dfc4.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пользователь китайского портала Sina восхитился межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат", которая, по его мнению, является самым ценным оружием России.Автор статьи отмечает, что "Сармат" весит около ста тонн, а дальность его стрельбы составляет не менее десяти тысяч километров. Ракета может нести 16 управляемых боеголовок как с обычными, так и с ядерными боеприпасами.По его словам, ракета способна преодолевать любые системы ПВО, тем самым "заставляя США прикусить язык".Пользователь заметил, что у "Сармата" есть две версии: одна предназначена для США, а другая — для Европы. Разница двух модификаций заключается в массе и дальности стрельбы, однако оба варианта подходят для доставки ядерных боеголовок с раздельным наведением."Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать", — заключил автор.РС-28 "Сармат" — передовая российская система с межконтинентальной баллистической ракетой на тяжелом жидком топливе. Общий вес ракеты — около 200 тонн. Максимальная дальность полета — 18 тысяч километров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210104/sarmat-1591999989.html

https://ria.ru/20210121/duel-1593941250.html

франция

китай

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сармат (ракета), франция, китай, европа, сша, в мире