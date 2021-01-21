https://ria.ru/20210121/rak-1593932845.html

Рубцы на ладонях назвали симптомом смертельного заболевания

Рубцы на ладонях назвали симптомом смертельного заболевания

Рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами рака, сообщает Express со ссылкой на данные врачей-онкологов. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T00:58

2021-01-21T00:58

2021-01-21T11:07

наука

рак

весь мир

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами рака, сообщает Express со ссылкой на данные врачей-онкологов.Отмечается, что около 90 процентов случаев рубцевания ладоней связаны с внутренними злокачественными новообразованиями. Это проявление встречается достаточно редко и зачастую возникает до диагностирования рака.Наличие рубцов с акантозом черного цвета указывает на париллярно-пигментную дистрофию кожи. По этому симптому в 35 процентах случаев ставится диагноз "рак желудка" и в 11 процентах случаев — "рак легких". При изменении ткани без пигментации часто обнаруживают онкологические заболевания легких. Иногда подобные рубцы сигнализируют о злокачественных новообразованиях на голове или в мочеполовых путях.Онкологи настоятельно рекомендуют не игнорировать любые необычные изменения, происходящие с ладонями и кожей рук, и обращаться в этом случае к врачам.Ранее стало известно, что стойкое онемение губ может указывать на рак ротовой полости. Ощущение онемения может быть во всей области рта или на губах. Это происходит, когда раковые клетки повреждают нервы и кровеносные сосуды в этой части организма.Как предупреждают врачи, многие из симптомов присущи и другим болезням. При этом медики подчеркивают, что чем раньше удастся выявить рак, тем выше вероятность излечиться.

https://ria.ru/20201205/cancer-1587812717.html

https://ria.ru/20201203/rak-1587511798.html

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2021

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