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Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда
Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда
Необходимо к концу 2021 года добиться полного восстановления рынка труда в России, эта поставленная перед правительством задача должна быть выполнена, заявил... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:06
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Необходимо к концу 2021 года добиться полного восстановления рынка труда в России, эта поставленная перед правительством задача должна быть выполнена, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена", - сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.
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россия, владимир путин, общество

Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда

14:06 21.01.2021 (обновлено: 14:38 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Необходимо к концу 2021 года добиться полного восстановления рынка труда в России, эта поставленная перед правительством задача должна быть выполнена, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена", - сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.
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