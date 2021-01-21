https://ria.ru/20210121/putin-1594003421.html

Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда

Путин призвал к концу года добиваться полного восстановления рынка труда

Необходимо к концу 2021 года добиться полного восстановления рынка труда в России, эта поставленная перед правительством задача должна быть выполнена, заявил... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:06

2021-01-21T14:06

2021-01-21T14:38

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Необходимо к концу 2021 года добиться полного восстановления рынка труда в России, эта поставленная перед правительством задача должна быть выполнена, заявил президент РФ Владимир Путин."Безусловно, нужно сохранить и усилить тенденцию на увеличение занятости в российской экономике. К концу текущего года необходимо добиться полного восстановления рынка труда. Такая задача, как вы знаете, перед правительством поставлена, и она должна быть выполнена", - сказал Путин в четверг на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20201114/rabota-1584587618.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, общество