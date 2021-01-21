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В Кремле подтвердили, что Путин говорил по телефону с главой Финляндии
В Кремле подтвердили, что Путин говорил по телефону с главой Финляндии
В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:18
2021-01-21T13:18
2021-01-21T13:46
владимир путин
финляндия
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте.Ранее пресс-служба президента Финляндии сообщила, что телефонный разговор состоялся по их инициативе. Лидеры обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию с Алексеем Навальным, отмечается в сообщении пресс-службы президента Финляндии."Да, разговор был", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он уточнил, что детали разговора будут изложены в сообщении Кремля.
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владимир путин, финляндия, в мире
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин
поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте
.
Ранее пресс-служба президента Финляндии сообщила, что телефонный разговор состоялся по их инициативе. Лидеры обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию с Алексеем Навальным, отмечается в сообщении пресс-службы президента Финляндии.
"Да, разговор был", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что детали разговора будут изложены в сообщении Кремля.