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В Кремле подтвердили, что Путин говорил по телефону с главой Финляндии

В Кремле подтвердили, что Путин говорил по телефону с главой Финляндии

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:18

2021-01-21T13:18

2021-01-21T13:46

владимир путин

финляндия

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинисте.Ранее пресс-служба президента Финляндии сообщила, что телефонный разговор состоялся по их инициативе. Лидеры обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию с Алексеем Навальным, отмечается в сообщении пресс-службы президента Финляндии."Да, разговор был", - сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Он уточнил, что детали разговора будут изложены в сообщении Кремля.

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владимир путин, финляндия, в мире