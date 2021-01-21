Белый дом оценил возможность разговора Байдена с Путиным
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Планов по телефонному разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет. Соответствующую информацию распространил Белый дом.
Первый телефонный разговор, по словам пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, глава государства проведет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.
До сих пор контактов между лидерами двух стран не было, но 15 декабря Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.
"По делам, а не по риторике"
Как заявил в среду в интервью РИА Новости посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды 46-го президента США Джо Байдена по делам, а не по риторике, однако ожидания далеки от радужных: одним из приоритетов политики Вашингтона является сдерживание Москвы, При этом он подчеркнул, что особых перемен в американской политике в отношении России ожидать не стоит.
Антонов также отметил, что российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома.
Неудобный оппонент
Новый американский президент Джо Байден будет для России еще более неудобным оппонентом, чем его предшественник Дональд Трамп, поскольку он настроен очень радикально к странам, не являющимся союзниками Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
По мнению Косачева, "Байден будет еще более неудобным оппонентом (для России - ред.), чем Трамп".
Инаугурация Байдена
Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США.
На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.
Российско-американские отношения
Отношения Москвы и Вашингтона особенно обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа, когда было заявлено о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.