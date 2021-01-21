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https://ria.ru/20210121/putin-1593941935.html
Белый дом оценил возможность разговора Байдена с Путиным
Белый дом оценил возможность разговора Байдена с Путиным
Планов по телефонному разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет. Соответствующую информацию распространил Белый дом. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T06:58
2021-01-21T06:58
россия
keystone
дональд трамп
роберт мюллер
джордж буш (младший)
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Планов по телефонному разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет. Соответствующую информацию распространил Белый дом.Первый телефонный разговор, по словам пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, глава государства проведет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.До сих пор контактов между лидерами двух стран не было, но 15 декабря Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США."По делам, а не по риторике"Как заявил в среду в интервью РИА Новости посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды 46-го президента США Джо Байдена по делам, а не по риторике, однако ожидания далеки от радужных: одним из приоритетов политики Вашингтона является сдерживание Москвы, При этом он подчеркнул, что особых перемен в американской политике в отношении России ожидать не стоит. Антонов также отметил, что российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома.Неудобный оппонентНовый американский президент Джо Байден будет для России еще более неудобным оппонентом, чем его предшественник Дональд Трамп, поскольку он настроен очень радикально к странам, не являющимся союзниками Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.По мнению Косачева, "Байден будет еще более неудобным оппонентом (для России - ред.), чем Трамп".Инаугурация БайденаИнаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США.На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.Российско-американские отношенияОтношения Москвы и Вашингтона особенно обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа, когда было заявлено о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
https://ria.ru/20210121/antonov-1593941520.html
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россия, keystone, дональд трамп, роберт мюллер, джордж буш (младший), москва, вашингтон (город), сша, в мире

Белый дом оценил возможность разговора Байдена с Путиным

06:58 21.01.2021
 
© REUTERS / Patrick SemanskyДжо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Планов по телефонному разговору между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет. Соответствующую информацию распространил Белый дом.
Первый телефонный разговор, по словам пресс-секретаря американского лидера Джен Псаки, глава государства проведет с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Псаки отметила, что в ходе контакта ожидается обсуждение отношений с Канадой и решения Байдена о блокировке строительства трубопровода Keystone XL на границе двух стран.
До сих пор контактов между лидерами двух стран не было, но 15 декабря Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
06:10
Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики

"По делам, а не по риторике"

Как заявил в среду в интервью РИА Новости посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды 46-го президента США Джо Байдена по делам, а не по риторике, однако ожидания далеки от радужных: одним из приоритетов политики Вашингтона является сдерживание Москвы, При этом он подчеркнул, что особых перемен в американской политике в отношении России ожидать не стоит.
Антонов также отметил, что российские дипломаты намерены наладить регулярные контакты с аппаратом Белого дома.
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
03:57
Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом

Неудобный оппонент

Новый американский президент Джо Байден будет для России еще более неудобным оппонентом, чем его предшественник Дональд Трамп, поскольку он настроен очень радикально к странам, не являющимся союзниками Вашингтона, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
По мнению Косачева, "Байден будет еще более неудобным оппонентом (для России - ред.), чем Трамп".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
03:06
Антонов оценил возможность договориться с США о продлении ДСНВ-3

Инаугурация Байдена

Инаугурация Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США.
На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш-младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 13:13
В Кремле прокомментировали заявление Блинкена о возможном продлении СНВ-3

Российско-американские отношения

Отношения Москвы и Вашингтона особенно обострились в конце 2016 года после избрания президентом Дональда Трампа, когда было заявлено о возможном вмешательстве Москвы в избирательные процессы в США. Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден после вступления им в должность - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 20:01Выборы президента США — 2020
МИД надеется на конструктивную позицию в диалоге с Россией при Байдене
 
РоссияKeystoneДональд ТрампРоберт МюллерДжордж Буш (младший)МоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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