https://ria.ru/20210121/prokuratura-1594058473.html

Прокуратура предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам

Прокуратура предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам

Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:34

2021-01-21T18:34

2021-01-21T18:34

людмила нефедова

россия

прокуратура г. москвы

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."В ходе мониторинга сети интернет, в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации 23 января 2021 года", - сказала Нефедова.Она пояснила, что распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности."В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла предостережение руководству пяти интернет-сервисов", - добавила Нефедова.

https://ria.ru/20210121/sotsseti-1594029857.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/mvd-1594014990.html

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, россия, прокуратура г. москвы, москва