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Прокуратура предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам
Прокуратура предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам
Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:34
2021-01-21T18:34
людмила нефедова
россия
прокуратура г. москвы
москва
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова."В ходе мониторинга сети интернет, в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации 23 января 2021 года", - сказала Нефедова.Она пояснила, что распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности."В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла предостережение руководству пяти интернет-сервисов", - добавила Нефедова.
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людмила нефедова, россия, прокуратура г. москвы, москва

Прокуратура предупредила сайты об ответственности за призывы к протестам

18:34 21.01.2021
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Прокуратура Москвы вынесла руководству пяти интернет-сервисов предостережения о недопустимости нарушения закона в связи с размещенными призывами об участии в акции 23 января, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"В ходе мониторинга сети интернет, в том числе социальных сетей, выявлены публикации, содержащие информацию с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка на территории Российской Федерации 23 января 2021 года", - сказала Нефедова.
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Она пояснила, что распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности.
"В целях недопущения возможных нарушений закона прокуратура Москвы вынесла предостережение руководству пяти интернет-сервисов", - добавила Нефедова.
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Людмила НефедоваРоссияПрокуратура г. МосквыМосква
 
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