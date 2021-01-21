https://ria.ru/20210121/produkty-1594042998.html

Названы три продукта, "отравляющие" кишечник

Названы три продукта, "отравляющие" кишечник

Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, "отравляющие" кишечник, пишет Focus. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:17

2021-01-21T17:17

2021-01-21T18:09

здоровье - общество

германия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, "отравляющие" кишечник, пишет Focus.В первую очередь специалист советует отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами и значительно повышают риск развития рака кишечника. Фрилинг отмечает, что потребление красного мяса вообще следует сократить до 500 граммов в неделю.Специалист также рекомендует свести к минимуму сахар, поскольку он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроогранизмы. Кроме того, лучше убрать из рациона "плохие жиры", такие как маргарин и майонез: они оказывают серьезную нагрузку на кишечник.По мнению медика, лучший ингредиент для слизистой оболочки кишечника — клетчатка, которая содержится в бобовых и овощах, а также бананы, рыба, картофель в мундире и черный хлеб.

https://ria.ru/20210120/omolozhenie-1593870887.html

германия

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2021

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здоровье - общество, германия