https://ria.ru/20210121/produkty-1594042998.html
Названы три продукта, "отравляющие" кишечник
Названы три продукта, "отравляющие" кишечник
Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, "отравляющие" кишечник, пишет Focus. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:17
2021-01-21T17:17
2021-01-21T18:09
здоровье - общество
германия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, "отравляющие" кишечник, пишет Focus.В первую очередь специалист советует отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами и значительно повышают риск развития рака кишечника. Фрилинг отмечает, что потребление красного мяса вообще следует сократить до 500 граммов в неделю.Специалист также рекомендует свести к минимуму сахар, поскольку он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроогранизмы. Кроме того, лучше убрать из рациона "плохие жиры", такие как маргарин и майонез: они оказывают серьезную нагрузку на кишечник.По мнению медика, лучший ингредиент для слизистой оболочки кишечника — клетчатка, которая содержится в бобовых и овощах, а также бананы, рыба, картофель в мундире и черный хлеб.
https://ria.ru/20210120/omolozhenie-1593870887.html
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здоровье - общество, германия
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Врач-терапевт из Германии Томас Фрилинг перечислил продукты, "отравляющие" кишечник, пишет Focus.
В первую очередь специалист советует отказаться от вяленых, копченых и сильно переработанных колбасных изделий, которые признаны канцерогенами и значительно повышают риск развития рака кишечника. Фрилинг отмечает, что потребление красного мяса вообще следует сократить до 500 граммов в неделю.
Специалист также рекомендует свести к минимуму сахар, поскольку он способствует размножению вредных бактерий и вытесняет полезные микроогранизмы. Кроме того, лучше убрать из рациона "плохие жиры", такие как маргарин и майонез: они оказывают серьезную нагрузку на кишечник.
По мнению медика, лучший ингредиент для слизистой оболочки кишечника — клетчатка, которая содержится в бобовых и овощах, а также бананы, рыба, картофель в мундире и черный хлеб.