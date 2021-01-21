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Московских водителей попросили отказаться от поездок на машине в четверг
Московских водителей попросили отказаться от поездок на машине в четверг
Департамент транспорта Москвы рекомендует не пользоваться личным автомобилем без надобности, общественный транспорт готов к увеличению пассажиропотока. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:36
2021-01-21T19:36
центр организации дорожного движения (цодд)
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует не пользоваться личным автомобилем без надобности, общественный транспорт готов к увеличению пассажиропотока.Ранее сервис "Яндекс. Пробки" показал в Москве в четверг в вечерний час пик максимальные 10 баллов из-за снегопада. Движение в городе сильно осложнено."Мы рекомендуем без необходимости не садиться за руль, сегодня лучше пользоваться городским транспортом, он готов к увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Уточняется, что на дорогах много снега, машины продолжают буксовать. Дорожный патруль ЦОДД и эвакуаторы готовы помочь тем, кто застрял или сломался на морозе.
https://ria.ru/20210121/shtraf-1593936486.html
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центр организации дорожного движения (цодд), авто, департамент транспорта г. москвы, москва, общество

Московских водителей попросили отказаться от поездок на машине в четверг

19:36 21.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПоследствия снегопада в Москве
Последствия снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует не пользоваться личным автомобилем без надобности, общественный транспорт готов к увеличению пассажиропотока.
Ранее сервис "Яндекс. Пробки" показал в Москве в четверг в вечерний час пик максимальные 10 баллов из-за снегопада. Движение в городе сильно осложнено.
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"Мы рекомендуем без необходимости не садиться за руль, сегодня лучше пользоваться городским транспортом, он готов к увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.
Уточняется, что на дорогах много снега, машины продолжают буксовать. Дорожный патруль ЦОДД и эвакуаторы готовы помочь тем, кто застрял или сломался на морозе.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)АвтоДепартамент транспорта г. МосквыМоскваОбщество
 
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