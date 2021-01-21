https://ria.ru/20210121/probki-1594067569.html

Московских водителей попросили отказаться от поездок на машине в четверг

Московских водителей попросили отказаться от поездок на машине в четверг

Департамент транспорта Москвы рекомендует не пользоваться личным автомобилем без надобности, общественный транспорт готов к увеличению пассажиропотока. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:36

2021-01-21T19:36

2021-01-21T19:36

центр организации дорожного движения (цодд)

авто

департамент транспорта г. москвы

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует не пользоваться личным автомобилем без надобности, общественный транспорт готов к увеличению пассажиропотока.Ранее сервис "Яндекс. Пробки" показал в Москве в четверг в вечерний час пик максимальные 10 баллов из-за снегопада. Движение в городе сильно осложнено."Мы рекомендуем без необходимости не садиться за руль, сегодня лучше пользоваться городским транспортом, он готов к увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Уточняется, что на дорогах много снега, машины продолжают буксовать. Дорожный патруль ЦОДД и эвакуаторы готовы помочь тем, кто застрял или сломался на морозе.

https://ria.ru/20210121/shtraf-1593936486.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/snegopad-1593949555.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), авто, департамент транспорта г. москвы, москва, общество