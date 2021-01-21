https://ria.ru/20210121/probki-1594067569.html
Московских водителей попросили отказаться от поездок на машине в четверг
Московских водителей попросили отказаться от поездок на машине в четверг
Департамент транспорта Москвы рекомендует не пользоваться личным автомобилем без надобности, общественный транспорт готов к увеличению пассажиропотока. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:36
2021-01-21T19:36
2021-01-21T19:36
центр организации дорожного движения (цодд)
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/91333/73/913337323_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_41e55b05297ee4c92f635866411a4445.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы рекомендует не пользоваться личным автомобилем без надобности, общественный транспорт готов к увеличению пассажиропотока.Ранее сервис "Яндекс. Пробки" показал в Москве в четверг в вечерний час пик максимальные 10 баллов из-за снегопада. Движение в городе сильно осложнено."Мы рекомендуем без необходимости не садиться за руль, сегодня лучше пользоваться городским транспортом, он готов к увеличению пассажиропотока", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.Уточняется, что на дорогах много снега, машины продолжают буксовать. Дорожный патруль ЦОДД и эвакуаторы готовы помочь тем, кто застрял или сломался на морозе.
https://ria.ru/20210121/shtraf-1593936486.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/snegopad-1593949555.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/91333/73/913337323_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_58c4ab7aa772d1f47233185f45677ae1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр организации дорожного движения (цодд), авто, департамент транспорта г. москвы, москва, общество