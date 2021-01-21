https://ria.ru/20210121/probki-1594030837.html

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов

Пробки в Москве днем достигли 9 баллов из-за снегопада, особенно сложная ситуация наблюдается в центре города, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:22

2021-01-21T16:22

2021-01-21T16:46

авто

москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Пробки в Москве днем достигли 9 баллов из-за снегопада, особенно сложная ситуация наблюдается в центре города, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".Основные затруднения сконцентрированы в центре: "стоят" Тверская и Неглинная улицы, Большая Лубянка, Новый Арбат, Остоженка, Большая Полянка. Кроме того, заторы образовались на Котельнической, Москворецкой, Пречистенской и Серебрянической набережных.Движение на Садовом кольце затруднено в обоих направлениях, а также на большей части ТТК.МКАД относительно свободный. Из-за ремонтных работ пробка образовалась на северо-востоке кольцевой дороги в обоих направлениях.На внутренней стороне МКАД пробка образовалась на отрезке с 84 километра до 87 километра, с 6 километра до 19 километра и с 56 километра до 68 километра. На внешней стороне - на отрезке с 71 километра до 62 километра, с 44 километра до 32 километра, а также с 15 километра до 3 километра.Вылетные трассы свободны.

https://ria.ru/20210119/poteplenie-1593603323.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, москва