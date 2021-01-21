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"Сбер" выяснил, чем российские водители занимаются в пробках
"Сбер" выяснил, чем российские водители занимаются в пробках
Каждый пятый российский водитель, застряв в пробках, использует время для звонков близким или по работе, а еще 14% граждан слушают аудиокниги, говорится в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T07:39
2021-01-21T07:39
россия
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Каждый пятый российский водитель, застряв в пробках, использует время для звонков близким или по работе, а еще 14% граждан слушают аудиокниги, говорится в совместном исследовании компаний "СберАвто" и "СберЗвук", которое имеется в распоряжении РИА Новости."По данным опроса, 22% водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе. Самым популярным занятием стало прослушивание музыки (87%)", - выяснили аналитики.Еще одним занятием в пробках является прослушивание аудиокниг - этих занимаются 14% водителей, а еще 12% водителей признались, что, сидя в машинах, с удовольствием поют. Около 7% автовладельцев коротают время в пробках, слушая подкасты. Еще 6% россиян заявили, что "очень злятся в пробках".Популярными ответами стали также просмотр фильмов или каналов на Youtube, вебинаров, чтение новостей в социальных сетях и СМИ, игры на смартфоне. Несколько счастливчиков ответили, что в их городах пробок нет или всегда найдутся варианты объезда.Среди самых необычных способов "переждать" пробку опрошенные указывали танцы, шитье и "размышления о жизни". Часть опрошенных ответили, что не отвлекаются за рулем, даже в пробках.Опрос проводился с 22 декабря 2020 по 20 января 2021 года, в нем приняли участие 1125 человек по всей России. В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.
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60
россия, общество

"Сбер" выяснил, чем российские водители занимаются в пробках

07:39 21.01.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Ленинградском проспекте в Москве
Автомобильное движение на Ленинградском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Каждый пятый российский водитель, застряв в пробках, использует время для звонков близким или по работе, а еще 14% граждан слушают аудиокниги, говорится в совместном исследовании компаний "СберАвто" и "СберЗвук", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"По данным опроса, 22% водителей используют вынужденное ожидание для звонков близким или по работе. Самым популярным занятием стало прослушивание музыки (87%)", - выяснили аналитики.
Еще одним занятием в пробках является прослушивание аудиокниг - этих занимаются 14% водителей, а еще 12% водителей признались, что, сидя в машинах, с удовольствием поют. Около 7% автовладельцев коротают время в пробках, слушая подкасты. Еще 6% россиян заявили, что "очень злятся в пробках".
Популярными ответами стали также просмотр фильмов или каналов на Youtube, вебинаров, чтение новостей в социальных сетях и СМИ, игры на смартфоне. Несколько счастливчиков ответили, что в их городах пробок нет или всегда найдутся варианты объезда.
Среди самых необычных способов "переждать" пробку опрошенные указывали танцы, шитье и "размышления о жизни". Часть опрошенных ответили, что не отвлекаются за рулем, даже в пробках.
Опрос проводился с 22 декабря 2020 по 20 января 2021 года, в нем приняли участие 1125 человек по всей России. В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.
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