https://ria.ru/20210121/priyut-1593968403.html

Жительница Чукотки открыла первый в регионе приют для животных

Жительница Чукотки открыла первый в регионе приют для животных

Жительница Билибино Елена Веселова открыла на "дальневосточных гектарах" первый и единственный на Чукотке приют для животных. Его волонтеры своими силами на... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:05

2021-01-21T11:05

2021-01-21T12:21

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ВЛАДИВОСТОК, 21 янв — РИА Новости. Жительница Билибино Елена Веселова открыла на "дальневосточных гектарах" первый и единственный на Чукотке приют для животных. Его волонтеры своими силами на собственные деньги спасают бездомных питомцев и уже нашли новых хозяев более чем ста кошкам и собакам.Приют на гектарах"Это первый в Билибино и в целом первый и единственный на Чукотке приют. В этом плане мы первопроходцы. Автономную некоммерческую организацию "Центр помощи безнадзорным животным "Уголок надежды" зарегистрировали в 2017 году. До этого в силу своих возможностей занимались животными, брали их домой, лечили, пристраивали. Но часть животных все равно остаются невостребованным. Соответственно, нужно думать о постоянном содержании до пристройства, так как это животные, требующие особого ухода. Нам подарили дом с участком в бывшем дачном товариществе, и пошло-поехало: первые щенки, первый утепленный сарай, оборудовали вольеры", — рассказывает РИА Новости руководитель приюта Елена Веселова.На участке постепенно строили и ремонтировали. Оформили первый "дальневосточный гектар", потом второй — под площадку для выгула. И на нем же находится "котодом" — жилье для кошек, это тоже бывший дачный домик.По словам Веселовой, сейчас проблема с брошенными бездомными животными на Чукотке и, в частности, в Билибино стоит остро как никогда — местная атомная станция готовится к закрытию, и люди уезжают из города, оставляя своих питомцев. Причина этого зачастую заключается в том, что животное "на материк" с полуострова перевезти непросто.Приют с момента образования существует только на собственные средства Елены и волонтеров, которые ей помогают, а также на благотворительные пожертвования. В "Уголке надежды" работают пять добровольцев. Все стараются помочь в меру возможности после основной работы. Елена отмечает, что если бы не зарплата там, то содержать приют было бы совсем сложно: на него уходят все деньги."Цены у нас кусаются. Живем мы в самом дорогом городе России. Все заказываем в Хабаровске (с доставкой) по зимнику — корма, стройматериалы. Лекарства — почтой. Нам очень помогла местная золотодобывающая артель "Луч" — купили контейнер-рефрижератор, приобрели и доставили на Чукотку производственную печку, закупили несколько тонн крупы, кормов на несколько месяцев. В магазине в Билибино покупать крупы нереально — килограмм пшеничной стоит 135 рублей, мясная обрезь — от 50 рублей… Некоторые магазины привозят все же бесплатно просроченные продукты на корм животным. В приюте свыше ста собак, то есть каждый день уходит более 200 литров каши на мясе, которую мы варим из того, что насобирали", — отмечает Веселова.Также на корм питомцам пищевые отходы отдают детские сады и школа. Но возить их часто приходится буквально вручную. "Не каждое такси повезет нас с ведрами отходов. Два знакомых водителя берут, а другие — нет. Так что бывает, что и на санках ведра таскаем", — добавляет собеседница.Отопление в приюте печное, топят дровами. Но в городе нет лесопилки, где можно было бы брать отходы производства и доску для строительства."Мы сами добываем строительный мусор и подходящую доску для строительства, лазаем с девочками в старые дома под снос, деревянные бараки, разбираем, что можно разобрать… Электричество дорогое, но мы не можем себе позволить готовить еду для животных на костре, как это делают в некоторых приютах, нам сложно отапливать помещения, не говоря уже о том, чтобы готовить на улице", — рассказывает Елена.Животные вольерного содержания на Крайнем Севере в основном живут в утепленных двустенных будках — у псов густая подпушка. За годы работы в приюте от холода не погибло ни одно животное, отмечает Елена.Помогают ветеринары и атомная станцияМестные власти не могут помочь приюту — для этого нет механизма, рассказывает Веслова. Администрация предлагала взять муниципальный контракт на отлов и стерилизацию бездомных животных, но сумма контракта чрезвычайно мала. В нем не предусмотрена оплата труда и сумма на круглосуточное содержание и обслуживание животных, которые по тем или иным причинам не могут вернуться обратно в город по программе "Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат". Кроме того, у приюта нет своего транспорта, а машина нужна, чтобы перевозить собак, ездить в район и охватывать национальные села, которые расположены в сотнях километров по бездорожью, добавляет Веселова.Тем не менее местные жители и предприятия помогают приюту. Люди переводят деньги на корм, приносят ветошь, консервы, участвуют в сборах средств на лечение животных "на материке", куда тех отправляют самолетом."Атомная станция в 2019 году выделила нам 500 тысяч рублей благотворительной помощи, на эту сумму мы оборудовали свой веткабинет. В 2020 году они нам дали 200 тысяч рублей на отсыпку площадки для выгула, за что мы им очень и очень благодарны", — рассказывает Елена.Она поясняет, что площадка нужна, чтобы собаки социализировались — приучались к поводку, дрессуре и не сидели все время в вольерах.Кроме того, приюту помогают ветеринары из других регионов Дальнего Востока."Мы постоянно на связи с руководителем хабаровской клиники "Бонифаций", нередко туда направляем на лечение животных. Например, кота Морозко, его достали из вентиляционной шахты, у него были обморожены лапки и уши. Также отправляли туда онкологических животных. Врачи очень помогают и курируют нас. Павел Сергеевич из хабаровского "Бонифация" общается с нашими врачами, они на связи. Также к нам приезжала врач-хирург из Уссурийска. На нашей станции она совместно с местными ветеринарами стерилизовала животных. Совместная работа пошла на пользу всем", — отмечает собеседница.Машина для гектара собачьих надеждСитуация для приюта осложняется низкой транспортной доступностью. Асфальтированной дороги там нет, только насыпная. И сейчас основная потребность "Уголка надежды" — это машина. Она нужна, чтобы перевозить животных после операции, возить крупы и воду, строительные материалы для будок и вольеров, вывозить отходы. За последний месяц только за вывоз мусора приют отдал 50 тысяч рублей, а на такси, чтобы привезти необходимое для животных, волонтеры ежедневно тратят 1,6-1,7 тысячи рублей."Мы запустили сбор средств на машину на краудфандинговой площадке Planeta.ru. Часть денег на функционирование приюта нам переводят благодаря постам в нашем аккаунте в инстаграме и местной группе в WhatsApp… Очень хотим машину, задались целью накопить на нее", — говорит собеседница.Сотни спасенных животныхВсего в приюте на сегодняшний день свыше 130 животных — более ста собак и 25-28 кошек. Половина из спасенных кошек находится на передержке — это животные на лечении, которым постоянно нужно находиться в тепле. Их у себя дома приютила одна из волонтеров."На днях двух бывшедомашних собак мы забрали с улицы, вчера — одну сбитую собаку. За эти годы пристроили порядка 50 собак и гораздо больше кошек. Как правило, собаки здесь — смесовые лайки. Их забирали и местные охотники, берут также в национальные села, в тундру. Животных мы отдаем только по договору с дальнейшим отслеживанием судьбы, всегда интересуемся их жизнью, и нам присылают фото- и видеоотчеты", — говорит Елена.Обязательное условие пристроя — стерилизация. Без этого животных новым хозяевам не отдают. По большей части это связано с тем, что местные жители привыкли, что собаки находятся на свободном выгуле, поэтому их однозначно нужно стерилизовать."Котов и кошек люди берут охотнее… Многие почему-то пугаются, когда узнают, что животное стерилизованное, также многие боятся договора, ответственности. Таким мы животных и не отдаем. Кто действительно хочет взять животное, тому не важно, откуда оно. Берут с улиц города, просят иногда помочь отловить конкретное понравившееся с улицы. Также приходят со своими домашними животными — мы им по возможности помогаем с лечением. Приют должен быть и должен себя исчерпать рано или поздно при условии, что жители города станут ответственнее и сознательнее", — считает Веселова.

https://ria.ru/20210120/priyuty-1593777351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, хабаровск, уссурийск, общество