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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/privivka-1594054687.html
Попова заявила, что сейчас самое время сделать прививку от коронавируса
Попова заявила, что сейчас самое время сделать прививку от коронавируса
Эпидпроцесс идет на спад, и сейчас нужно сделать прививки максимально быстро, чтобы не допустить его дальнейшего развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:15
2021-01-21T18:26
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Эпидпроцесс идет на спад, и сейчас нужно сделать прививки максимально быстро, чтобы не допустить его дальнейшего развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сейчас самое время сделать прививку, потому что эпидпроцесс идет на спад, и чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро. Это нужно сделать обязательно", - сказала Попова в эфире Первого канала.Она уточнила, что население будет защищено от инфекции, когда будет привито не менее 60% взрослых.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила, что сейчас самое время сделать прививку от коронавируса

18:15 21.01.2021 (обновлено: 18:26 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДевушке делают прививку от коронавируса в "Геликон-опере" в Москве
Девушке делают прививку от коронавируса в Геликон-опере в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Эпидпроцесс идет на спад, и сейчас нужно сделать прививки максимально быстро, чтобы не допустить его дальнейшего развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Сейчас самое время сделать прививку, потому что эпидпроцесс идет на спад, и чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро. Это нужно сделать обязательно", - сказала Попова в эфире Первого канала.
Она уточнила, что население будет защищено от инфекции, когда будет привито не менее 60% взрослых.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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