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Попова заявила, что сейчас самое время сделать прививку от коронавируса

Попова заявила, что сейчас самое время сделать прививку от коронавируса

Эпидпроцесс идет на спад, и сейчас нужно сделать прививки максимально быстро, чтобы не допустить его дальнейшего развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:15

2021-01-21T18:15

2021-01-21T18:26

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Эпидпроцесс идет на спад, и сейчас нужно сделать прививки максимально быстро, чтобы не допустить его дальнейшего развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сейчас самое время сделать прививку, потому что эпидпроцесс идет на спад, и чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро. Это нужно сделать обязательно", - сказала Попова в эфире Первого канала.Она уточнила, что население будет защищено от инфекции, когда будет привито не менее 60% взрослых.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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