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Попова заявила, что сейчас самое время сделать прививку от коронавируса
Попова заявила, что сейчас самое время сделать прививку от коронавируса
Эпидпроцесс идет на спад, и сейчас нужно сделать прививки максимально быстро, чтобы не допустить его дальнейшего развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:15
2021-01-21T18:15
2021-01-21T18:26
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Эпидпроцесс идет на спад, и сейчас нужно сделать прививки максимально быстро, чтобы не допустить его дальнейшего развития, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сейчас самое время сделать прививку, потому что эпидпроцесс идет на спад, и чтобы не допустить дальнейшего его развития, конечно же, нужно привиться максимально быстро. Это нужно сделать обязательно", - сказала Попова в эфире Первого канала.Она уточнила, что население будет защищено от инфекции, когда будет привито не менее 60% взрослых.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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