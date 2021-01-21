https://ria.ru/20210121/prigovor-1593999957.html

Отец раненного Шамсутдиновым солдата прокомментировал приговор срочнику

Отец раненного Шамсутдиновым солдата прокомментировал приговор срочнику

Приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову является слишком мягким, заявил отец пострадавшего при расстреле солдата Владислава Шпака Сергей. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:49

2021-01-21T13:49

2021-01-21T14:28

рамиль шамсутдинов

стрельба в военной части в забайкалье

забайкальский край

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происшествия

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову является слишком мягким, заявил отец пострадавшего при расстреле солдата Владислава Шпака Сергей.Второй Восточный окружной военный суд в Чите сегодня приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и частично удовлетворил иски потерпевших — в сумме на 9,8 миллиона рублей.По словам мужчины, Шамсутдинов заслуживает только пожизненного лишения свободы.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части.

https://ria.ru/20200303/1567755749.html

забайкальский край

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рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, забайкальский край, чита, происшествия