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Отец раненного Шамсутдиновым солдата прокомментировал приговор срочнику
Отец раненного Шамсутдиновым солдата прокомментировал приговор срочнику
Приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову является слишком мягким, заявил отец пострадавшего при расстреле солдата Владислава Шпака Сергей. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:49
2021-01-21T14:28
рамиль шамсутдинов
стрельба в военной части в забайкалье
забайкальский край
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происшествия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову является слишком мягким, заявил отец пострадавшего при расстреле солдата Владислава Шпака Сергей.Второй Восточный окружной военный суд в Чите сегодня приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и частично удовлетворил иски потерпевших — в сумме на 9,8 миллиона рублей.По словам мужчины, Шамсутдинов заслуживает только пожизненного лишения свободы.Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части.
https://ria.ru/20200303/1567755749.html
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рамиль шамсутдинов, стрельба в военной части в забайкалье, забайкальский край, чита, происшествия

Отец раненного Шамсутдиновым солдата прокомментировал приговор срочнику

13:49 21.01.2021 (обновлено: 14:28 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСолдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову является слишком мягким, заявил отец пострадавшего при расстреле солдата Владислава Шпака Сергей.
Второй Восточный окружной военный суд в Чите сегодня приговорил Шамсутдинова к 24,5 года колонии строгого режима за расстрел сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае и частично удовлетворил иски потерпевших — в сумме на 9,8 миллиона рублей.
По словам мужчины, Шамсутдинов заслуживает только пожизненного лишения свободы.

"Даже эти полгода смягчения давать не нужно было. Ну какое ему снисхождение? Он искалечил двоих и забрал жизни у восьми человек. Он — хладнокровный убийца", — сказал Шпак в комментарии Газете.ру.

Двадцать пятого октября 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Погибли восемь человек, еще двое были тяжело ранены. Сам срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части.
Солдат-срочник Руслан Мухатов, обвиняемый в издевательствах над сослуживцами, перед началом заседания Читинского гарнизонного военного суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2020
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Издевавшийся над Шамсутдиновым сослуживец получил два года условно
 
Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайЧитаПроисшествия
 
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