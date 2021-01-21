https://ria.ru/20210121/preparat-1593991434.html

В Россию ввезут препарат для онкобольных "Прокарбазин"

В Россию ввезут препарат для онкобольных "Прокарбазин"

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что впервые за долгие годы в страну будет ввезен препарат "Прокарбазин" для онкобольных. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T13:05

2021-01-21T13:05

2021-01-21T13:10

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что впервые за долгие годы в страну будет ввезен препарат "Прокарбазин" для онкобольных."Сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Но в этих непростых условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией. Мы этой теме уделяем самое серьезное внимание... По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний Прокарбазин", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг."Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается", - добавил он.

https://ria.ru/20201225/lekarstva-1590954573.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, общество