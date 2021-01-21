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В Россию ввезут препарат для онкобольных "Прокарбазин"
В Россию ввезут препарат для онкобольных "Прокарбазин"
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что впервые за долгие годы в страну будет ввезен препарат "Прокарбазин" для онкобольных. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:05
2021-01-21T13:10
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что впервые за долгие годы в страну будет ввезен препарат "Прокарбазин" для онкобольных."Сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Но в этих непростых условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией. Мы этой теме уделяем самое серьезное внимание... По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний Прокарбазин", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг."Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается", - добавил он.
https://ria.ru/20201225/lekarstva-1590954573.html
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здоровье - общество, михаил мишустин, общество

В Россию ввезут препарат для онкобольных "Прокарбазин"

13:05 21.01.2021 (обновлено: 13:10 21.01.2021)
 
© Fotolia / crevisРаковая клетка в организме человека
Раковая клетка в организме человека - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Fotolia / crevis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что впервые за долгие годы в страну будет ввезен препарат "Прокарбазин" для онкобольных.
"Сейчас все силы здравоохранения направлены на борьбу с коронавирусом. Но в этих непростых условиях помощь должны получать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с онкологией. Мы этой теме уделяем самое серьезное внимание... По решению правительства будет закуплен и ввезен в Россию препарат для лечения онкологических заболеваний Прокарбазин", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"Он давно не поставлялся в нашу страну. Теперь его получат все, кто в этом нуждается", - добавил он.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
 
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