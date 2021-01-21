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Дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально
Дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально
Учреждение в Харькове, переоборудованное под дом престарелых, в котором в четверг произошел пожар, было нелегальным, заявил директор департамента социальной... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:28
2021-01-21T18:53
ирина венедиктова
арсен аваков
владимир зеленский
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Учреждение в Харькове, переоборудованное под дом престарелых, в котором в четверг произошел пожар, было нелегальным, заявил директор департамента социальной защиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага.Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 11 пострадали."Учреждение было полностью нелегальным, ни в одном реестре на Украине такого учреждения не существует", - сказал Шпарага в комментарии телеканалу "Украина 24".По его словам, сейчас правоохранители устанавливают, кто и для чего собирал людей в этом частном доме. "Это частный дом за забором", - уточнил Шпарага.При этом он отметил, что в данный момент медицинская помощь предоставляется 11 людям, все они в случае необходимости будут расселены в интернатные учреждения.Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в комментарии интернет-изданию "Страна.ua" сообщил, что это нелегальное учреждение также работало как реабилитационный центр для наркозависимых. "В здании, где сегодня произошел пожар, размещался и так называемый дом престарелых, и незаконно работал реабилитационный центр. Так называемый наркологический приют, где оказывают услуги больным наркоманией людям. Там тоже есть люди", - сказал он.Терехов заявил, что никакие нормы законодательства учреждение не соблюдало, и обратил внимание, что в здании были решетки на окнах. "Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара", - отметил и.о. мэра, заявив, что с владельцем учреждения уже работают правоохранительные органы.Он добавил, что сейчас выясняется, сколько всего людей находилось в доме, где произошел пожар, и анонсировал проверки в аналогичных учреждениях города и области.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также она заявила, что возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. Президент страны Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. Премьер Украины Денис Шмыгаль в связи с происшествием созвал внеочередное заседание правительства.
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ирина венедиктова, арсен аваков, владимир зеленский, украина, в мире, харьков

Дом престарелых в Харькове, где произошел пожар, работал нелегально

18:28 21.01.2021 (обновлено: 18:53 21.01.2021)
 
© Фото : ДСНС УкраїниПожар в доме престарелых в Харькове
Пожар в доме престарелых в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : ДСНС України
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Учреждение в Харькове, переоборудованное под дом престарелых, в котором в четверг произошел пожар, было нелегальным, заявил директор департамента социальной защиты Харьковской областной госадминистрации Юрий Шпарага.
Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг. По предварительным данным, погибли 15 человек, еще 11 пострадали.
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"Учреждение было полностью нелегальным, ни в одном реестре на Украине такого учреждения не существует", - сказал Шпарага в комментарии телеканалу "Украина 24".
По его словам, сейчас правоохранители устанавливают, кто и для чего собирал людей в этом частном доме. "Это частный дом за забором", - уточнил Шпарага.
При этом он отметил, что в данный момент медицинская помощь предоставляется 11 людям, все они в случае необходимости будут расселены в интернатные учреждения.
Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов в комментарии интернет-изданию "Страна.ua" сообщил, что это нелегальное учреждение также работало как реабилитационный центр для наркозависимых. "В здании, где сегодня произошел пожар, размещался и так называемый дом престарелых, и незаконно работал реабилитационный центр. Так называемый наркологический приют, где оказывают услуги больным наркоманией людям. Там тоже есть люди", - сказал он.
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Терехов заявил, что никакие нормы законодательства учреждение не соблюдало, и обратил внимание, что в здании были решетки на окнах. "Люди были неходячие, и они буквально задохнулись во время пожара", - отметил и.о. мэра, заявив, что с владельцем учреждения уже работают правоохранительные органы.
Он добавил, что сейчас выясняется, сколько всего людей находилось в доме, где произошел пожар, и анонсировал проверки в аналогичных учреждениях города и области.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также она заявила, что возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. Президент страны Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. Премьер Украины Денис Шмыгаль в связи с происшествием созвал внеочередное заседание правительства.
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Ирина ВенедиктоваАрсен АваковВладимир ЗеленскийУкраинаВ миреХарьков
 
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