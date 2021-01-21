https://ria.ru/20210121/pozhar-1594054427.html

Пожар в доме престарелых в Харькове потушили

Пожар в доме престарелых в Харькове потушили

Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:13

2021-01-21T18:13

2021-01-21T18:13

ирина венедиктова

арсен аваков

владимир зеленский

харьков

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594047431_0:404:958:943_1920x0_80_0_0_1bfe4493fdfeebbbab3b324c4840ddc2.jpg

КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали, сообщила в четверг вечером пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг. По предварительным данным, жертвами стали 15 человек, еще 11 пострадали."В 16:14 (17:14 мск.) пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 16:53 (17:53 мск.) – ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также она заявила, что возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. Президент страны Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. Премьер Украины Денис Шмыгаль в связи с происшествием созвал внеочередное заседание правительства.

https://ria.ru/20200908/pozhar-1576947272.html

харьков

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина венедиктова, арсен аваков, владимир зеленский, харьков, украина, в мире