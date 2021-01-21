https://ria.ru/20210121/pozhar-1594054427.html
Пожар в доме престарелых в Харькове потушили
Пожар в доме престарелых в Харькове потушили
Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:13
2021-01-21T18:13
2021-01-21T18:13
ирина венедиктова
арсен аваков
владимир зеленский
харьков
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594047431_0:404:958:943_1920x0_80_0_0_1bfe4493fdfeebbbab3b324c4840ddc2.jpg
КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали, сообщила в четверг вечером пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг. По предварительным данным, жертвами стали 15 человек, еще 11 пострадали."В 16:14 (17:14 мск.) пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 16:53 (17:53 мск.) – ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также она заявила, что возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. Президент страны Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. Премьер Украины Денис Шмыгаль в связи с происшествием созвал внеочередное заседание правительства.
https://ria.ru/20200908/pozhar-1576947272.html
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594047431_0:314:958:1033_1920x0_80_0_0_453685a33cdcf74c4ad3227ed51a8ff9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина венедиктова, арсен аваков, владимир зеленский, харьков, украина, в мире