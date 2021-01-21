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Пожар в доме престарелых в Харькове потушили
Пожар в доме престарелых в Харькове потушили
Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:13
2021-01-21T18:13
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали, сообщила в четверг вечером пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг. По предварительным данным, жертвами стали 15 человек, еще 11 пострадали."В 16:14 (17:14 мск.) пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 16:53 (17:53 мск.) – ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также она заявила, что возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. Президент страны Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. Премьер Украины Денис Шмыгаль в связи с происшествием созвал внеочередное заседание правительства.
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ирина венедиктова, арсен аваков, владимир зеленский, харьков, украина, в мире

Пожар в доме престарелых в Харькове потушили

18:13 21.01.2021
 
© Фото : ДСНС УкраїниПожар в доме престарелых в Харькове
Пожар в доме престарелых в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : ДСНС України
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Украинские спасатели ликвидировали пожар в здании, которое было переоборудовано под дом престарелых в Харькове, где погибли 15 человек и еще 11 пострадали, сообщила в четверг вечером пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.
Пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых, произошел в Харькове в четверг. По предварительным данным, жертвами стали 15 человек, еще 11 пострадали.
"В 16:14 (17:14 мск.) пожар был локализован на площади 100 квадратных метров. В 16:53 (17:53 мск.) – ликвидирован", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной пожара неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Также она заявила, что возбуждено уголовное дело по факту возможного нарушения требований пожарной безопасности. Президент страны Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову взять расследование под личный контроль. Премьер Украины Денис Шмыгаль в связи с происшествием созвал внеочередное заседание правительства.
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Ирина ВенедиктоваАрсен АваковВладимир ЗеленскийХарьковУкраинаВ мире
 
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