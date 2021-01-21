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Генпрокурор Украины назвала предварительную причину пожара в Харькове
Генпрокурор Украины назвала предварительную причину пожара в Харькове
Прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей при пожаре в доме престарелых в Харькове,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:47
2021-01-21T17:47
2021-01-21T18:10
ирина венедиктова
харьков
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КИЕВ, 21 янв – РИА Новости. Прокуратура возбудила уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей при пожаре в доме престарелых в Харькове, предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами, сообщила в четверг генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.В четверг украинские спасатели заявили, что тушат пожар в здании, переоборудованном под дом престарелых в Харькове. Изначально сообщалось о 15 погибших и пяти пострадавших. Спасатели локализовали пожар в здании, девять человек спасены."В огне погибли, по данным на эту минуту, 15 человек. Одиннадцать человек пострадали… Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (часть 2 статья 270 УК Украины, санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы - ред.)", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.
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ирина венедиктова, харьков, украина, в мире