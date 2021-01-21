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В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
Сотрудник полиции в Комсомольске-на-Амуре спас из пожара двоих детей, бабушку и их собаку, сообщает в четверг управление МВД по Хабаровскому краю. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T05:09
2021-01-21T10:21
хорошие новости
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
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ХАБАРОВСК, 21 янв — РИА Новости. Сотрудник полиции в Комсомольске-на-Амуре спас из пожара двоих детей, бабушку и их собаку, сообщает в четверг управление МВД по Хабаровскому краю.По данным ведомства, старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2 УМВД Комсомольску-на-Амуре старший лейтенант полиции Евгений Прима вечером возвращался домой со службы. Зайдя в подъезд своего дома, полицейский почувствовал запах гари, который шел из-за двери одной из квартир на первом этаже, оттуда доносились голоса детей. Сотрудник знал, что в данной квартире проживает многодетная семья. Сообщив о происшествии в дежурную часть, Прима приступил к спасению находящихся внутри людей.По информации полицейских, до приезда бригады скорой помощи все спасенные находились в прибывшем на вызов автомобиле экипажа патрульно-постовой службы. В настоящее время здоровью детей и пенсионерки ничего не угрожает.Как выяснилось позже, отец детей был на работе, а мать ушла в детский сад за третьим ребенком. Начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев решил поощрить старшего лейтенанта.
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комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку

05:09 21.01.2021 (обновлено: 10:21 21.01.2021)
 
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краюСтарший участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре старший лейтенант полиции Евгений Прима
Старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2 УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре старший лейтенант полиции Евгений Прима - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю
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ХАБАРОВСК, 21 янв — РИА Новости. Сотрудник полиции в Комсомольске-на-Амуре спас из пожара двоих детей, бабушку и их собаку, сообщает в четверг управление МВД по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, старший участковый уполномоченный полиции отдела полиции №2 УМВД Комсомольску-на-Амуре старший лейтенант полиции Евгений Прима вечером возвращался домой со службы. Зайдя в подъезд своего дома, полицейский почувствовал запах гари, который шел из-за двери одной из квартир на первом этаже, оттуда доносились голоса детей. Сотрудник знал, что в данной квартире проживает многодетная семья. Сообщив о происшествии в дежурную часть, Прима приступил к спасению находящихся внутри людей.
"Участковый выбил входную дверь, так как на его просьбы открыть её никто не реагировал. В задымленной квартире правоохранитель обнаружил двоих детей, вывел их в подъезд и, узнав от них, что в квартире находится их бабушка, вернулся за ней. Пенсионерка, надышавшись дымом, уже не могла самостоятельно передвигаться. В дальней комнате он отыскал и их собаку", - сообщает ведомство.
По информации полицейских, до приезда бригады скорой помощи все спасенные находились в прибывшем на вызов автомобиле экипажа патрульно-постовой службы. В настоящее время здоровью детей и пенсионерки ничего не угрожает.
Как выяснилось позже, отец детей был на работе, а мать ушла в детский сад за третьим ребенком. Начальник УМВД России по Хабаровскому краю генерал-майор полиции Дмитрий Ильичев решил поощрить старшего лейтенанта.
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