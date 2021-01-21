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"Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет
"Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет
"Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет, передала правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T21:48
2021-01-21T21:48
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
почта россии
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет, передала правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Специалисты "Почты России" обнаружили отправление с предметом, похожим на гранату, при проверке на специализированном досмотровом оборудовании. Посылку вместе с содержимым сразу же задержали и передали в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе компании.Там добавили, что обработка и доставка почты идет в штатном режиме.Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что посылку с гранатой обнаружили в деревне Шарапово, где находится пункт распределения "Почты России". По информации в Telegram-каналах, на место были вызваны саперы, сейчас на месте работает ФСБ, полиция, спасатели и кинологи. Угрозы взрыва нет.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), почта россии, происшествия

"Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет

21:48 21.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТаможенная обработка почтовых отправлений
Таможенная обработка почтовых отправлений - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет, передала правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Специалисты "Почты России" обнаружили отправление с предметом, похожим на гранату, при проверке на специализированном досмотровом оборудовании. Посылку вместе с содержимым сразу же задержали и передали в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе компании.
Там добавили, что обработка и доставка почты идет в штатном режиме.
Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что посылку с гранатой обнаружили в деревне Шарапово, где находится пункт распределения "Почты России". По информации в Telegram-каналах, на место были вызваны саперы, сейчас на месте работает ФСБ, полиция, спасатели и кинологи. Угрозы взрыва нет.
Порошок - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 19:22
Угрозы и белый порошок. Канадцам стали приходить странные посылки
 
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