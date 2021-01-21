https://ria.ru/20210121/posylka-1594082475.html

"Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет

"Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет

"Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет, передала правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T21:48

2021-01-21T21:48

2021-01-21T21:48

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

почта россии

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. "Почта России" обнаружила в посылке похожий на гранату предмет, передала правоохранительным органам, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании."Специалисты "Почты России" обнаружили отправление с предметом, похожим на гранату, при проверке на специализированном досмотровом оборудовании. Посылку вместе с содержимым сразу же задержали и передали в правоохранительные органы", - сказали в пресс-службе компании.Там добавили, что обработка и доставка почты идет в штатном режиме.Ранее в четверг в Telegram-каналах появилась информация, что посылку с гранатой обнаружили в деревне Шарапово, где находится пункт распределения "Почты России". По информации в Telegram-каналах, на место были вызваны саперы, сейчас на месте работает ФСБ, полиция, спасатели и кинологи. Угрозы взрыва нет.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/kanada-1590062035.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), почта россии, происшествия