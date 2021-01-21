https://ria.ru/20210121/posol-1593959490.html

Умер посол России в Замбии Александр Болдырев

Умер посол России в Замбии Александр Болдырев

Скончался посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев, сообщила дипмиссия в твиттере. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:15

2021-01-21T10:15

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россия

александр болдырев (посол)

мгимо

москва

замбия

общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Скончался посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев, сообщила дипмиссия в твиттере.Болдырев занимал пост посла России в Замбии с 31 октября 2019 года.Родился в 1955 году в Москве. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Владел английским и бенгальским языками.Ранее Болдырев также занимал пост советника российского посольства в Великобритании, зампостпреда в Вене, в 2010-2012 годах был заместителем директора департамента информации и печати МИД.

https://ria.ru/20210117/posol-1593381023.html

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замбия

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2021

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россия, александр болдырев (посол), мгимо, москва, замбия, общество