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Умер посол России в Замбии Александр Болдырев
Умер посол России в Замбии Александр Болдырев
Скончался посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев, сообщила дипмиссия в твиттере. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:15
2021-01-21T10:15
2021-01-21T13:27
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Скончался посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев, сообщила дипмиссия в твиттере.Болдырев занимал пост посла России в Замбии с 31 октября 2019 года.Родился в 1955 году в Москве. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Владел английским и бенгальским языками.Ранее Болдырев также занимал пост советника российского посольства в Великобритании, зампостпреда в Вене, в 2010-2012 годах был заместителем директора департамента информации и печати МИД.
https://ria.ru/20210117/posol-1593381023.html
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россия, александр болдырев (посол), мгимо, москва, замбия, общество