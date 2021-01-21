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Умер посол России в Замбии Александр Болдырев
Умер посол России в Замбии Александр Болдырев
Скончался посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев, сообщила дипмиссия в твиттере. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:15
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россия
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Скончался посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев, сообщила дипмиссия в твиттере.Болдырев занимал пост посла России в Замбии с 31 октября 2019 года.Родился в 1955 году в Москве. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Владел английским и бенгальским языками.Ранее Болдырев также занимал пост советника российского посольства в Великобритании, зампостпреда в Вене, в 2010-2012 годах был заместителем директора департамента информации и печати МИД.
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россия, александр болдырев (посол), мгимо, москва, замбия, общество

Умер посол России в Замбии Александр Болдырев

10:15 21.01.2021 (обновлено: 13:27 21.01.2021)
 
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике ЗамбииПосол России в Замбии Александр Болдырев
Посол России в Замбии Александр Болдырев - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Замбии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Скончался посол Российской Федерации в Замбии Александр Болдырев, сообщила дипмиссия в твиттере.
Болдырев занимал пост посла России в Замбии с 31 октября 2019 года.
Родился в 1955 году в Москве. В 1978-м окончил МГИМО МИД СССР. Владел английским и бенгальским языками.
Ранее Болдырев также занимал пост советника российского посольства в Великобритании, зампостпреда в Вене, в 2010-2012 годах был заместителем директора департамента информации и печати МИД.
Посол России в ОАЭ Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
17 января, 10:23
Умер посол России в ОАЭ
 
РоссияАлександр Болдырев (посол)МГИМОМоскваЗамбияОбщество
 
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