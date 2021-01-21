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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/posledstvie-1594038067.html
Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца
Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца
У перенесших коронавирус пациентов спустя несколько недель после болезни часто начинают выпадать волосы, рассказала дерматовенеролог, трихолог Елена Бабаева. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:53
2021-01-21T16:53
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У перенесших коронавирус пациентов спустя несколько недель после болезни часто начинают выпадать волосы, рассказала дерматовенеролог, трихолог Елена Бабаева. "Сейчас часто бывает телогеновое постковидное выпадение волос", — рассказала она порталу E1.ru. Врач добавила, что случается это спустя полтора-два месяца после заражения и не представляет опасности. "Это просто реакция, и потом все восстанавливается", — пояснила Бабаева. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены 3,65 миллиона человек, из которых более трех миллионов выздоровели и почти 68 тысяч скончались. За последние сутки зафиксировано около 22 тысяч новых случаев. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца

16:53 21.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У перенесших коронавирус пациентов спустя несколько недель после болезни часто начинают выпадать волосы, рассказала дерматовенеролог, трихолог Елена Бабаева.
"Сейчас часто бывает телогеновое постковидное выпадение волос", — рассказала она порталу E1.ru.
Врач добавила, что случается это спустя полтора-два месяца после заражения и не представляет опасности.
"Это просто реакция, и потом все восстанавливается", — пояснила Бабаева.
Стетоскоп в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 15:13Распространение коронавируса
Создано лекарство, защищающее от тяжелого течения COVID-19
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены 3,65 миллиона человек, из которых более трех миллионов выздоровели и почти 68 тысяч скончались. За последние сутки зафиксировано около 22 тысяч новых случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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