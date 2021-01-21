https://ria.ru/20210121/posledstvie-1594038067.html

Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца

Названо последствие коронавируса, проявляющееся через два месяца

У перенесших коронавирус пациентов спустя несколько недель после болезни часто начинают выпадать волосы, рассказала дерматовенеролог, трихолог Елена Бабаева. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:53

2021-01-21T16:53

2021-01-21T16:53

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. У перенесших коронавирус пациентов спустя несколько недель после болезни часто начинают выпадать волосы, рассказала дерматовенеролог, трихолог Елена Бабаева. "Сейчас часто бывает телогеновое постковидное выпадение волос", — рассказала она порталу E1.ru. Врач добавила, что случается это спустя полтора-два месяца после заражения и не представляет опасности. "Это просто реакция, и потом все восстанавливается", — пояснила Бабаева. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего выявили более 95 миллионов случаев новой инфекции, свыше двух миллионов человек скончались. Больше всего зараженных и жертв в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены 3,65 миллиона человек, из которых более трех миллионов выздоровели и почти 68 тысяч скончались. За последние сутки зафиксировано около 22 тысяч новых случаев. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593849601.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19