https://ria.ru/20210121/pogoda-1594013451.html

Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений

Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений

Температуры в европейской части России в последней декаде января достигнут рекордных значений и будут превышать климатическую норму на 12 градусов, сообщил... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:53

2021-01-21T14:53

2021-01-21T14:53

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Температуры в европейской части России в последней декаде января достигнут рекордных значений и будут превышать климатическую норму на 12 градусов, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В течение ближайших дней, начиная с завтрашнего дня, температура уже и днем, и ночью будет близка к нулевой отметке. И даже днем показатели будут приближаться к рекордным значениям — плюс три, плюс четыре градуса. Для последней декады января в центре европейской России это действительно рекордное значение", – сказал Вильфанд.Он уточнил, что в начале нынешней недели, в понедельник, температура была ниже нормы в Москве была на 10 градусов, то уже в субботу и воскресенье, она будет выше нормы на 10-12 градусов.

https://ria.ru/20210121/ottepel-1593971933.html

москва

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2021

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество