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Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
Температуры в европейской части России в последней декаде января достигнут рекордных значений и будут превышать климатическую норму на 12 градусов, сообщил... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:53
2021-01-21T14:53
2021-01-21T14:53
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Температуры в европейской части России в последней декаде января достигнут рекордных значений и будут превышать климатическую норму на 12 градусов, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."В течение ближайших дней, начиная с завтрашнего дня, температура уже и днем, и ночью будет близка к нулевой отметке. И даже днем показатели будут приближаться к рекордным значениям — плюс три, плюс четыре градуса. Для последней декады января в центре европейской России это действительно рекордное значение", – сказал Вильфанд.Он уточнил, что в начале нынешней недели, в понедельник, температура была ниже нормы в Москве была на 10 градусов, то уже в субботу и воскресенье, она будет выше нормы на 10-12 градусов.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество