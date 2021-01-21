https://ria.ru/20210121/pogoda-1594002314.html

МЧС предупредило о приходе в Москву теплого фронта

МЧС предупредило о приходе в Москву теплого фронта

Спасатели предупредили о приходе в Москву теплого фронта циклона с запада: с середины четверга до утра пятницы в Москве ожидается снег, а также гололедица,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:00

2021-01-21T14:00

2021-01-21T14:00

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спасатели предупредили о приходе в Москву теплого фронта циклона с запада: с середины четверга до утра пятницы в Москве ожидается снег, а также гололедица, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет: под влиянием теплого фронта циклона с запада, в период с 13 часов 21 января до 11 часов 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

https://ria.ru/20210118/pogoda-1593566981.html

москва

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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество