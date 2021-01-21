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МЧС предупредило о приходе в Москву теплого фронта
МЧС предупредило о приходе в Москву теплого фронта
Спасатели предупредили о приходе в Москву теплого фронта циклона с запада: с середины четверга до утра пятницы в Москве ожидается снег, а также гололедица,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:00
2021-01-21T14:00
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спасатели предупредили о приходе в Москву теплого фронта циклона с запада: с середины четверга до утра пятницы в Москве ожидается снег, а также гололедица, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет: под влиянием теплого фронта циклона с запада, в период с 13 часов 21 января до 11 часов 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило о приходе в Москву теплого фронта

14:00 21.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗима в Москве
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Спасатели предупредили о приходе в Москву теплого фронта циклона с запада: с середины четверга до утра пятницы в Москве ожидается снег, а также гололедица, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет: под влиянием теплого фронта циклона с запада, в период с 13 часов 21 января до 11 часов 22 января в Москве ожидается снег, во второй половине ночи местами гололед, в утренние часы повышение температуры до нуля градусов, на дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений, опережений, и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Люди переходят дорогу на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
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Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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