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В Москве в четверг ожидается метель и туман
В Москве в четверг ожидается метель и туман
Снегопад начнётся в Москве с 11 часов, также в городе ожидается слабая метель и туман, сугробы в городе вырастут на три сантиметра, температура воздуха составит РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T08:05
2021-01-21T08:05
погода
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Снегопад начнётся в Москве с 11 часов, также в городе ожидается слабая метель и туман, сугробы в городе вырастут на три сантиметра, температура воздуха составит минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец"Сегодня в небе над Москвой будут тесниться многослойные облака, с 11-12 часов начнутся снегопады умеренной интенсивности с кратковременным ухудшением видимости до 1-1,5 километра, которые продолжатся до 18-19 часов, закружат слабые метели, благодаря чему сугробы подрастут на три сантиметра", — сообщил Тишковец.Синоптик добавил, что в столице во второй половине дня временами снег, слабая метель, вечером возможен туман. Кроме того, температура воздуха повысится до положенной климатической нормы середины зимы."Температура воздуха в столице минус 8-10 градусов, в Подмосковье минус 8-13. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба", — заключил синоптик.
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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве в четверг ожидается метель и туман

08:05 21.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПокровский собор в Москве
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Снегопад начнётся в Москве с 11 часов, также в городе ожидается слабая метель и туман, сугробы в городе вырастут на три сантиметра, температура воздуха составит минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
"Сегодня в небе над Москвой будут тесниться многослойные облака, с 11-12 часов начнутся снегопады умеренной интенсивности с кратковременным ухудшением видимости до 1-1,5 километра, которые продолжатся до 18-19 часов, закружат слабые метели, благодаря чему сугробы подрастут на три сантиметра", — сообщил Тишковец.
Синоптик добавил, что в столице во второй половине дня временами снег, слабая метель, вечером возможен туман. Кроме того, температура воздуха повысится до положенной климатической нормы середины зимы.
"Температура воздуха в столице минус 8-10 градусов, в Подмосковье минус 8-13. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба", — заключил синоптик.
Люди переходят дорогу на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 17:58
Эксперт объяснил ошибку зарубежных сайтов в прогнозе погоды для Москвы
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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