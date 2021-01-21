https://ria.ru/20210121/pogoda-1593945875.html

В Москве в четверг ожидается метель и туман

В Москве в четверг ожидается метель и туман

Снегопад начнётся в Москве с 11 часов, также в городе ожидается слабая метель и туман, сугробы в городе вырастут на три сантиметра, температура воздуха составит РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T08:05

2021-01-21T08:05

2021-01-21T08:05

погода

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Снегопад начнётся в Москве с 11 часов, также в городе ожидается слабая метель и туман, сугробы в городе вырастут на три сантиметра, температура воздуха составит минус 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец"Сегодня в небе над Москвой будут тесниться многослойные облака, с 11-12 часов начнутся снегопады умеренной интенсивности с кратковременным ухудшением видимости до 1-1,5 километра, которые продолжатся до 18-19 часов, закружат слабые метели, благодаря чему сугробы подрастут на три сантиметра", — сообщил Тишковец.Синоптик добавил, что в столице во второй половине дня временами снег, слабая метель, вечером возможен туман. Кроме того, температура воздуха повысится до положенной климатической нормы середины зимы."Температура воздуха в столице минус 8-10 градусов, в Подмосковье минус 8-13. Ветер юго-западный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 742 миллиметра ртутного столба", — заключил синоптик.

https://ria.ru/20210118/pogoda-1593566981.html

москва

московская область (подмосковье)

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погода, евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество