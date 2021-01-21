https://ria.ru/20210121/podderzhka-1593972153.html

Два липецких турпроекта получили поддержку фонда президентских грантов

Два липецких турпроекта получили поддержку фонда президентских грантов

Липецкие туристские проекты "Историко-культурный парк "Русборг" и "Тайны усадьбы" получили финансовую поддержку фонда президентских грантов, сообщил глава... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:25

2021-01-21T11:25

2021-01-21T11:25

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Липецкие туристские проекты "Историко-культурный парк "Русборг" и "Тайны усадьбы" получили финансовую поддержку фонда президентских грантов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, липецкая областная молодежная общественная организация "Военно-исторический клуб "Копье" представила проект "Историко-культурный парк "Русборг" в направлении "Сохранение исторической памяти", и получила помощь в размере свыше 2,8 миллиона рублей. Проект "Фестиваль-погружение "Тайны усадьбы" в направлении "Поддержка проектов в области культуры и искусства" был заявлен Липецкой региональной молодежной общественной организацией "Клуб культурного развития "Хрустальный слон", и был отмечен грантом около 2 миллионов рублей."Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. В регионе активно создается соответствующая инфраструктура. Органы власти оказывают всю необходимую поддержку предпринимательской инициативе", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210119/byudzhet-1593660319.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов