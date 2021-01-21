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Липецкая область
https://ria.ru/20210121/podderzhka-1593972153.html
Два липецких турпроекта получили поддержку фонда президентских грантов
Два липецких турпроекта получили поддержку фонда президентских грантов
Липецкие туристские проекты "Историко-культурный парк "Русборг" и "Тайны усадьбы" получили финансовую поддержку фонда президентских грантов, сообщил глава... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:25
2021-01-21T11:25
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Липецкие туристские проекты "Историко-культурный парк "Русборг" и "Тайны усадьбы" получили финансовую поддержку фонда президентских грантов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, липецкая областная молодежная общественная организация "Военно-исторический клуб "Копье" представила проект "Историко-культурный парк "Русборг" в направлении "Сохранение исторической памяти", и получила помощь в размере свыше 2,8 миллиона рублей. Проект "Фестиваль-погружение "Тайны усадьбы" в направлении "Поддержка проектов в области культуры и искусства" был заявлен Липецкой региональной молодежной общественной организацией "Клуб культурного развития "Хрустальный слон", и был отмечен грантом около 2 миллионов рублей."Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. В регионе активно создается соответствующая инфраструктура. Органы власти оказывают всю необходимую поддержку предпринимательской инициативе", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов

Два липецких турпроекта получили поддержку фонда президентских грантов

11:25 21.01.2021
 
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Липецкие туристские проекты "Историко-культурный парк "Русборг" и "Тайны усадьбы" получили финансовую поддержку фонда президентских грантов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, липецкая областная молодежная общественная организация "Военно-исторический клуб "Копье" представила проект "Историко-культурный парк "Русборг" в направлении "Сохранение исторической памяти", и получила помощь в размере свыше 2,8 миллиона рублей. Проект "Фестиваль-погружение "Тайны усадьбы" в направлении "Поддержка проектов в области культуры и искусства" был заявлен Липецкой региональной молодежной общественной организацией "Клуб культурного развития "Хрустальный слон", и был отмечен грантом около 2 миллионов рублей.
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"Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. В регионе активно создается соответствующая инфраструктура. Органы власти оказывают всю необходимую поддержку предпринимательской инициативе", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
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