https://ria.ru/20210121/pensii-1594068877.html

Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму

Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму

Житель Харьковской области в прямом эфире телеканала "НАШ" пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсии в Крыму и на Украине. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:45

2021-01-21T19:45

2021-01-21T20:07

россия

харьковская область

республика крым

сша

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Житель Харьковской области в прямом эфире телеканала "НАШ" пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсии в Крыму и на Украине.Мужчина по имени Михаил позвонил в телеэфир и призвал власти страны выйти из фарватера США. По его мнению, Украине следует "слушать, что говорит Восток". Кроме того, украинец отметил улучшение качества жизни на полуострове во всех сферах. Он привел в пример крымских татар, которым разрешили использовать школьные программы и учебники на родном языке — украинские власти не решались на этот шаг за все время, которое регион находился под их контролем.Украинец обвинил власти в геноциде его народа. Он отметил, что десятки миллионов человек были вынуждены эмигрировать, поскольку их фактически "выдавили" из страны.

https://ria.ru/20210121/voyna-1594048895.html

россия

харьковская область

республика крым

сша

киев

украина

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россия, харьковская область, республика крым, сша, киев, украина, в мире