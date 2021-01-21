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Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму
Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму
Житель Харьковской области в прямом эфире телеканала "НАШ" пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсии в Крыму и на Украине. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:45
2021-01-21T20:07
россия
харьковская область
республика крым
сша
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Житель Харьковской области в прямом эфире телеканала "НАШ" пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсии в Крыму и на Украине.Мужчина по имени Михаил позвонил в телеэфир и призвал власти страны выйти из фарватера США. По его мнению, Украине следует "слушать, что говорит Восток". Кроме того, украинец отметил улучшение качества жизни на полуострове во всех сферах. Он привел в пример крымских татар, которым разрешили использовать школьные программы и учебники на родном языке — украинские власти не решались на этот шаг за все время, которое регион находился под их контролем.Украинец обвинил власти в геноциде его народа. Он отметил, что десятки миллионов человек были вынуждены эмигрировать, поскольку их фактически "выдавили" из страны.
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россия, харьковская область, республика крым, сша, киев, украина, в мире

Украинец возмутился более высокими пенсиями в Крыму

19:45 21.01.2021 (обновлено: 20:07 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДворец-замок "Ласточкино гнездо" в Крыму
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Житель Харьковской области в прямом эфире телеканала "НАШ" пожаловался на серьезные различия в уровнях пенсии в Крыму и на Украине.
Мужчина по имени Михаил позвонил в телеэфир и призвал власти страны выйти из фарватера США. По его мнению, Украине следует "слушать, что говорит Восток".

"Посмотрите, что "агрессор" в Крыму делает с нашими украинцами. Они живут гораздо лучше нас. И минимальные пенсии у них в несколько раз выше. И материнские капиталы, и коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже. Мой брат живет в Крыму, у него пенсия в восемь раз больше", — пожаловался мужчина.

Кроме того, украинец отметил улучшение качества жизни на полуострове во всех сферах. Он привел в пример крымских татар, которым разрешили использовать школьные программы и учебники на родном языке — украинские власти не решались на этот шаг за все время, которое регион находился под их контролем.
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"Россия многое делает, а не только говорит. Есть у меня родственники и в остальной России. Даже в глухих деревнях медицина и социалка в разы лучше, чем у нас", — заявил телезритель.

Украинец обвинил власти в геноциде его народа. Он отметил, что десятки миллионов человек были вынуждены эмигрировать, поскольку их фактически "выдавили" из страны.
 
РоссияХарьковская областьРеспублика КрымСШАКиевУкраинаВ мире
 
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