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Россиянам разъяснили, кто может досрочно выйти на пенсию
Россиянам разъяснили, кто может досрочно выйти на пенсию
Пенсионный фонд России объяснил, какие категории граждан смогут досрочно выйти на пенсию в условиях переходного периода. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:02
2021-01-21T19:16
пенсии
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пенсионный фонд России объяснил, какие категории граждан смогут досрочно выйти на пенсию в условиях переходного периода.Для многих россиян пенсионный возраст не повысился. В первую очередь это касается граждан, работающих на предприятиях с вредными и опасными условиями труда. К этой категории отнесли шахтеров, горняков, спасателей и водителей общественного транспорта."Большинство работников этих сфер выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола", - заявили в пресс-службе ПФР.Педагоги, врачи и представители ряда творческих профессий по-прежнему имеют право на досрочный выход на пенсию при выслуге лет. "Школьный учитель, выработавший в апреле 2021 года необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024 года", — сообщили в ПФР.Для жителей Севера сохранили возможность выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Минимальный стаж работы составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 лет приравненных районах."Для получения пенсии необходимо выработать минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021 года они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой деятельности при этом учитывается один год стажа и до десяти коэффициентов", — заявили в ПФР.Таким образом, с учетом переходного периода женщины могут начать получать пенсии в 56,5 лет, а мужчины — в 61,5 лет.
https://ria.ru/20210118/pensiya-1593241990.html
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пенсии, пенсионный фонд рф, общество

Россиянам разъяснили, кто может досрочно выйти на пенсию

19:02 21.01.2021 (обновлено: 19:16 21.01.2021)
 
© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Depositphotos / Denis Vostrikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пенсионный фонд России объяснил, какие категории граждан смогут досрочно выйти на пенсию в условиях переходного периода.
Для многих россиян пенсионный возраст не повысился. В первую очередь это касается граждан, работающих на предприятиях с вредными и опасными условиями труда. К этой категории отнесли шахтеров, горняков, спасателей и водителей общественного транспорта.
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"Большинство работников этих сфер выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола", - заявили в пресс-службе ПФР.
Педагоги, врачи и представители ряда творческих профессий по-прежнему имеют право на досрочный выход на пенсию при выслуге лет.
"Школьный учитель, выработавший в апреле 2021 года необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024 года", — сообщили в ПФР.
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Для жителей Севера сохранили возможность выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Минимальный стаж работы составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 лет приравненных районах.
"Для получения пенсии необходимо выработать минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021 года они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой деятельности при этом учитывается один год стажа и до десяти коэффициентов", — заявили в ПФР.
Таким образом, с учетом переходного периода женщины могут начать получать пенсии в 56,5 лет, а мужчины — в 61,5 лет.
© Пенсионный фонд Российской ФедерацииУсловия выхода на пенсию по возрасту в 2021 году
Условия выхода на пенсию по возрасту в 2021 году - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Пенсионный фонд Российской Федерации
Условия выхода на пенсию по возрасту в 2021 году
 
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