https://ria.ru/20210121/pensii-1594063487.html

Россиянам разъяснили, кто может досрочно выйти на пенсию

Россиянам разъяснили, кто может досрочно выйти на пенсию

Пенсионный фонд России объяснил, какие категории граждан смогут досрочно выйти на пенсию в условиях переходного периода. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:02

2021-01-21T19:02

2021-01-21T19:16

пенсии

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Пенсионный фонд России объяснил, какие категории граждан смогут досрочно выйти на пенсию в условиях переходного периода.Для многих россиян пенсионный возраст не повысился. В первую очередь это касается граждан, работающих на предприятиях с вредными и опасными условиями труда. К этой категории отнесли шахтеров, горняков, спасателей и водителей общественного транспорта."Большинство работников этих сфер выходят на пенсию в 50 или 55 лет в зависимости от пола", - заявили в пресс-службе ПФР.Педагоги, врачи и представители ряда творческих профессий по-прежнему имеют право на досрочный выход на пенсию при выслуге лет. "Школьный учитель, выработавший в апреле 2021 года необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переходным периодом через три года, в апреле 2024 года", — сообщили в ПФР.Для жителей Севера сохранили возможность выйти на пенсию на пять лет раньше общего пенсионного возраста. Минимальный стаж работы составляет 15 календарных лет на Крайнем Севере и 20 лет приравненных районах."Для получения пенсии необходимо выработать минимальные пенсионные коэффициенты и стаж. До конца 2021 года они составляют 12 лет и 21 коэффициент. За год трудовой деятельности при этом учитывается один год стажа и до десяти коэффициентов", — заявили в ПФР.Таким образом, с учетом переходного периода женщины могут начать получать пенсии в 56,5 лет, а мужчины — в 61,5 лет.

https://ria.ru/20210118/pensiya-1593241990.html

https://ria.ru/20210120/pensii-1593892879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенсии, пенсионный фонд рф, общество