https://ria.ru/20210121/pasporta-1594021659.html

В МВД рассказали, когда в Москве начнут выдавать цифровые паспорта

В МВД рассказали, когда в Москве начнут выдавать цифровые паспорта

В четвертом квартале 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, в это же время появится мобильное приложение для них,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:36

2021-01-21T15:36

2021-01-21T15:36

цифровизация

александр горовой

москва

технологии

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В четвертом квартале 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, в это же время появится мобильное приложение для них, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве до декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формат ID1). Как предполагается, электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". Он будет отличаться более высокой степенью защиты в сравнении с бумажным, а при утере его можно будет быстро заблокировать."По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина, который будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем - посредством работы в МФЦ", - сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД.Также в четвертом квартале будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам, добавил он.

https://ria.ru/20201127/pasport-1586571555.html

https://ria.ru/20200118/1563561813.html

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цифровизация, александр горовой, москва, технологии, общество