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В МВД рассказали, когда в Москве начнут выдавать цифровые паспорта
В МВД рассказали, когда в Москве начнут выдавать цифровые паспорта
В четвертом квартале 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, в это же время появится мобильное приложение для них,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:36
2021-01-21T15:36
цифровизация
александр горовой
москва
технологии
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В четвертом квартале 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, в это же время появится мобильное приложение для них, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве до декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формат ID1). Как предполагается, электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". Он будет отличаться более высокой степенью защиты в сравнении с бумажным, а при утере его можно будет быстро заблокировать."По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина, который будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем - посредством работы в МФЦ", - сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД.Также в четвертом квартале будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам, добавил он.
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цифровизация, александр горовой, москва, технологии, общество

В МВД рассказали, когда в Москве начнут выдавать цифровые паспорта

15:36 21.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В четвертом квартале 2021 года в Москве начнут выдавать электронные паспорта в виде пластиковой карты, в это же время появится мобильное приложение для них, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.
Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов планируется запустить в Москве до декабря 2021 года. Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую (формат ID1). Как предполагается, электронный паспорт, как и дополняющее его мобильное приложение, "станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью". Он будет отличаться более высокой степенью защиты в сравнении с бумажным, а при утере его можно будет быстро заблокировать.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 11:08
МВД рассказало, как будет выглядеть электронный паспорт
"По инициативе мэра в четвертом квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина, который будет реализован на первом этапе через наши подразделения, а затем - посредством работы в МФЦ", - сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД.
Также в четвертом квартале будет реализован проект мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам, добавил он.
Чип - РИА Новости, 1920, 18.01.2020
18 января 2020, 08:00
О людях, которые носят банковскую карту не в кошельке, а под кожей
 
ЦифровизацияАлександр ГоровойМоскваТехнологииОбщество
 
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