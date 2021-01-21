https://ria.ru/20210121/ottepel-1593971933.html

Росгидромет спрогнозировал аномальную оттепель

Росгидромет спрогнозировал аномальную оттепель

Потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, оттепель продлится до 27 января, говорится в сообщении... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:24

2021-01-21T11:24

2021-01-21T12:25

погода

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

москва

общество

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Потепление до плюсовых температур ожидает жителей Центрального федерального округа в пятницу, оттепель продлится до 27 января, говорится в сообщении Росгидромета."Двадцать второго января в Центральном федеральном округе ослабление морозов продолжится, преобладающая температура ночью минус 13 — минус шесть градусов, днем стремительное повышение температуры до минус четырех — плюс двух градусов, ночью пройдет снег, ожидаются гололедно-изморозевые явления, днем местами небольшие осадки. С 23 января по 27 января установится очень теплая погода, средняя суточная температура на территории округа ожидается на восемь-двенадцать градусов выше климатической нормы", — говорится в сообщении.Как уточняет ведомство, преобладающая температура ночью — минус три-четыре градуса, днем от ноля до плюс пяти, пройдут осадки. В связи с оттепелью ожидается интенсивное таяние снега, образование сосулек на крышах зданий, сложная обстановка на дорогах, гололедица, снежный накат.По данным синоптиков, 22 января в Москве днем ожидается значительное повышение температуры до ноля до плюс двух градусов, по области до минус трех — плюс двух, на дорогах гололедица. Двадцать третьего января оттепель продолжится."24-25 января сохранится аномально теплая погода, средняя суточная температура ожидается на 9-11° выше климатической нормы, пройдут небольшие осадки, гололедица. Температура ночью в Москве -1…+1°, по области -3…2°, днем в Москве 1…3°, по области -1…+4°. Ожидаемая максимальная температура (до 4°) для Московского региона считается экстремально высокой для этих дней января", - уточняет Росгидромет.

https://ria.ru/20210115/pogoda-1593143302.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), москва, общество