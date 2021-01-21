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После отравления 24 школьников в Тольятти возбудили уголовное дело
После отравления 24 школьников в Тольятти возбудили уголовное дело
Следователи возбудили уголовное дело после отравления 24 учеников школы в Тольятти, сообщает в четверг прокуратура Самарской области. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:58
2021-01-21T10:58
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления 24 учеников школы в Тольятти, сообщает в четверг прокуратура Самарской области.Ранее мэрия Тольятти сообщила, что 15 января в городской департамент образования поступила информация о том, что у учеников школы №75 обнаружены признаки кишечной инфекции. Следователи и прокуратура начали проверки. По предварительным данным СУСК по Самарской области, 24 учащихся школы и восемь работников пищеблока заразились норовирусом в школьной столовой."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, дети проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное.Ранее администрация Тольятти сообщала, что в помещениях школы, включая пищеблок, проведена санитарная обработка и дезинфекция. Деятельность отдельно стоящего корпуса школы приостановлена, образовательный процесс для учащихся организован в дистанционной форме.
https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593854890.html
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самарская область, тольятти, происшествия

После отравления 24 школьников в Тольятти возбудили уголовное дело

10:58 21.01.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : СК РФ
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САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления 24 учеников школы в Тольятти, сообщает в четверг прокуратура Самарской области.
Ранее мэрия Тольятти сообщила, что 15 января в городской департамент образования поступила информация о том, что у учеников школы №75 обнаружены признаки кишечной инфекции. Следователи и прокуратура начали проверки. По предварительным данным СУСК по Самарской области, 24 учащихся школы и восемь работников пищеблока заразились норовирусом в школьной столовой.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, дети проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное.
Ранее администрация Тольятти сообщала, что в помещениях школы, включая пищеблок, проведена санитарная обработка и дезинфекция. Деятельность отдельно стоящего корпуса школы приостановлена, образовательный процесс для учащихся организован в дистанционной форме.
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