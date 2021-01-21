https://ria.ru/20210121/otravlenie-1593966742.html

После отравления 24 школьников в Тольятти возбудили уголовное дело

После отравления 24 школьников в Тольятти возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после отравления 24 учеников школы в Тольятти, сообщает в четверг прокуратура Самарской области. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:58

2021-01-21T10:58

2021-01-21T10:58

самарская область

тольятти

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg

САМАРА, 21 янв - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после отравления 24 учеников школы в Тольятти, сообщает в четверг прокуратура Самарской области.Ранее мэрия Тольятти сообщила, что 15 января в городской департамент образования поступила информация о том, что у учеников школы №75 обнаружены признаки кишечной инфекции. Следователи и прокуратура начали проверки. По предварительным данным СУСК по Самарской области, 24 учащихся школы и восемь работников пищеблока заразились норовирусом в школьной столовой."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.По информации прокуратуры, дети проходят лечение амбулаторно, их состояние удовлетворительное.Ранее администрация Тольятти сообщала, что в помещениях школы, включая пищеблок, проведена санитарная обработка и дезинфекция. Деятельность отдельно стоящего корпуса школы приостановлена, образовательный процесс для учащихся организован в дистанционной форме.

https://ria.ru/20210120/otravlenie-1593854890.html

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, тольятти, происшествия