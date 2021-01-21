"Заказал убийство депутата": как рассыпалась криминальная империя Шишкана
08:00 21.01.2021 (обновлено: 12:54 21.01.2021)
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. Журналисты называют его "главным вором" России, следователи считают влиятельным криминальным авторитетом, а сам он позиционирует себя как успешный бизнесмен и меценат — в этом году стартует громкий судебный процесс над 56-летним Олегом Медведевым, более известным как Шишкан. Судить будут также 17 его подельников, которых оперативники МВД и ФСБ отлавливали буквально по всей стране. По версии СК, группировка причастна к убийствам, вымогательству и бандитизму. О том, что послужило отправной точкой крупного расследования, — в материале РИА Новости.
Сгоревший автомобиль
Зимой 2012 года в подмосковном Раменском пропали гендиректор племзавода — местный депутат Татьяна Сидорова, ее муж, сын и старшая сестра-инвалид. Знакомые семьи предположили, что Сидорова скрылась за границей — в последнее время у нее были проблемы из-за нецелевой растраты крупного кредита, полученного для развития предприятия.
Однако эта версия рассыпалась, когда криминалисты при осмотре дома обнаружили следы крови и волочения тел. При этом ни деньги, ни ценности не пропали.
© Фото : с официального портала Раменского районаДепутат Раменского района и генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское" Татьяна Сидорова
Депутат Раменского района и генеральный директор ЗАО "Племзавод Раменское" Татьяна Сидорова
Через несколько дней в соседнем Воскресенском районе нашли сожженный автомобиль, угнанный незадолго до исчезновения семьи депутата. Рядом лежала перчатка. Эксперты выявили на ней ДНК сына Сидоровой Александра.
Видимо, семью похитили, вывезли за город и, скорее всего, убили. Следователи связывали это преступление с профессиональной деятельностью Сидоровой — с принадлежащим ей племзаводом "Раменское".
"Вскоре большая часть земель предприятия почти бесплатно отошла жителю Раменского, близкому знакомому местного криминального авторитета Олега Медведева (прежняя фамилия — Шишканов. — Прим. ред.), — рассказывают в Следственном комитете России. — Его заподозрили в причастности к расправе над семьей".
© СК РФВ Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
© СК РФ
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
Загадочное самоубийство
В Раменском районе Медведева знали как успешного бизнесмена и ярого футбольного фаната местного клуба "Сатурн". Команда выступала в российской премьер-лиге и даже сыграла несколько международных матчей. Однако следователи считают, что коммерсант возглавлял крупную преступную группировку, занимавшуюся вымогательством и заказными убийствами.
"Нам удалось выяснить, что угнанным и сожженным автомобилем пользовался участник местной ОПГ Павел Морозов, — объясняют в СК. — К тому времени он уже находился в СИЗО по подозрению в другом убийстве, совершенном незадолго до исчезновения семьи Сидоровой. По оперативной информации, в группировке Морозов числился личным водителем и охранником Шишкана и, безусловно, знал причастных к расправе над семьей депутата".
Добиться признания шофера-телохранителя не успели — он покончил с собой в камере следственного изолятора.
© Фото : Отдел пресс-службы Раменского муниципального района/ Королёв ВалерийГенеральный директор ЗАО ПЗ "Раменское", депутат районного совета Татьяна Сидорова (в центре)
Генеральный директор ЗАО ПЗ "Раменское", депутат районного совета Татьяна Сидорова (в центре)
Тем временем допросили самого Шишкана, его приближенных, провели десятки обысков. Но все безрезультатно.
Работу силовиков сильно осложняли периодически всплывающие лжесвидетели. Они приходили в полицию и заявляли, что видели пропавшего депутата то в одном, то в другом месте. Приходилось проверять.
В итоге расследование забуксовало. Дело сдвинулось лишь спустя семь лет, когда материалы передали в центральный аппарат ведомства. Следователи заново проанализировали собранные данные и, хотя все улики были косвенные, решили пойти ва-банк.
"Летом 2019 года поступила оперативная информация, что после празднования 55-летия Медведев намерен уехать из России. Мы не могли этого допустить, — говорят в СК. — Задержали его и других участников ОПГ. На это ушло два месяца, операции проводили в разных регионах страны, в том числе и на Камчатке. Один из задержанных рассказал об убийстве семьи Сидоровой и назвал примерно место, где закопали тела".
© Фото : СК РФВ Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
© Фото : СК РФ
В Подмосковье обнаружены тела жертв преступного сообщества, возглавляемого Шишкановым
За две недели экскаватором вскопали около двух тысяч квадратных метров. Скелетированные останки нашли на глубине четырех метров. У двоих — пулевые отверстия в черепе. По версии СК, Шишкан приказал убить Сидорову, когда та отказалась передать ему земли племзавода.
Группа поддержки
Медведеву предъявили обвинение по относительно новой статье УК "Организация преступного сообщества". Он все отрицал. Дескать, я честный бизнесмен, к тому же жертвовал крупные суммы на благотворительность. При этом СК выяснил, что легальных доходов Шишкан не получал — согласно данным налоговой службы, единственный официальный заработок у него имелся в 2013-м — семь тысяч рублей.
"У меня не было желания платить налоги какому-нибудь губернатору, который положит их завтра себе в карман" — так объяснил это Медведев на допросе.
© СКРСледы от выстрела на скелете, найденном по делу об убийстве Татьяны Сидоровой. Стоп-кадр видео
© СКР
Следы от выстрела на скелете, найденном по делу об убийстве Татьяны Сидоровой. Стоп-кадр видео
Арест бизнесмена наделал шума. Шишкан был знаком со многими знаменитостями. Ходатайство с просьбой отпустить его под домашний арест подписали артисты Лев Лещенко и Александр Серов, футбольные тренеры Валерий Газзаев, Никита Симонян и Юрий Семин. Мосгорсуд тем не менее оставил обвиняемого в СИЗО.
Всего за решеткой оказались 18 человек. Расследование завершили в конце 2020-го. Список статей внушительный: убийства, бандитизм, организация и участие в преступном сообществе, вымогательство, незаконный оборот оружия, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
"На протяжении всего расследования адвокаты Медведева предъявляли различные медицинские документы и требовали судебно-психиатрическую экспертизу, — добавляют в СК. — Когда попытка симулировать психическое расстройство провалилась, защитники сменили тактику и стали всячески затягивать нашу работу, например, не приходили на необходимые следственные действия, не подписывали протоколы и так далее".
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения Олегу Шишканову. 15 июля 2019
Избрание меры пресечения Олегу Шишканову. 15 июля 2019
Сейчас обвиняемые знакомятся с материалами дела. Этот судебный процесс обещает стать одним из самых громких. Однако по-прежнему на свободе участники группировки, успевшие сбежать за границу. Следователи не исключают, что еще всплывут и новые эпизоды, и другие фигуранты из криминальной империи Шишкана.