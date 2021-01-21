Антонов: РФ рассчитывает, что Байден изучит предложение о саммите СБ ООН
03:08 21.01.2021 (обновлено: 10:04 21.01.2021)
ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена изучит предложение России о саммите пятерки Совбеза ООН и он состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он напомнил, что российская инициатива ранее была поддержана руководством стран "пятерки" и остается в силе, предложения по повестке "были доведены до коллег".
"Дата и место проведения такой встречи пока не определены. Рассчитываем, что новая администрация внимательно изучит российскую идею и саммит "пятерки" будет организован, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Убеждены в своевременности и необходимости прямого разговора лидеров государств "пятерки" об основах взаимодействия в международных делах и способах ликвидации многочисленных очагов напряженности", - сказал Антонов.