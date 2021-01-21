https://ria.ru/20210121/oon-1593937976.html

Антонов: РФ рассчитывает, что Байден изучит предложение о саммите СБ ООН

Антонов: РФ рассчитывает, что Байден изучит предложение о саммите СБ ООН

2021-01-21T03:08

2021-01-21T03:08

2021-01-21T10:04

россия

совет безопасности оон

анатолий антонов

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена изучит предложение России о саммите пятерки Совбеза ООН и он состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.Он напомнил, что российская инициатива ранее была поддержана руководством стран "пятерки" и остается в силе, предложения по повестке "были доведены до коллег".Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210118/lavrov-1593485421.html

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2021

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россия, совет безопасности оон, анатолий антонов, сша, в мире