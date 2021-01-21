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Антонов: РФ рассчитывает, что Байден изучит предложение о саммите СБ ООН
Антонов: РФ рассчитывает, что Байден изучит предложение о саммите СБ ООН
2021-01-21T03:08
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россия
совет безопасности оон
анатолий антонов
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в мире
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена изучит предложение России о саммите пятерки Совбеза ООН и он состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.Он напомнил, что российская инициатива ранее была поддержана руководством стран "пятерки" и остается в силе, предложения по повестке "были доведены до коллег".Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым &gt;&gt;
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россия, совет безопасности оон, анатолий антонов, сша, в мире

Антонов: РФ рассчитывает, что Байден изучит предложение о саммите СБ ООН

03:08 21.01.2021 (обновлено: 10:04 21.01.2021)
 
© REUTERS / Patrick Semansky/PoolПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© REUTERS / Patrick Semansky/Pool
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ВАШИНГТОН, 21 янв - РИА Новости. Москва рассчитывает, что администрация нового президента США Джо Байдена изучит предложение России о саммите пятерки Совбеза ООН и он состоится, как только позволит эпидемиологическая ситуация, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он напомнил, что российская инициатива ранее была поддержана руководством стран "пятерки" и остается в силе, предложения по повестке "были доведены до коллег".
"Дата и место проведения такой встречи пока не определены. Рассчитываем, что новая администрация внимательно изучит российскую идею и саммит "пятерки" будет организован, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Убеждены в своевременности и необходимости прямого разговора лидеров государств "пятерки" об основах взаимодействия в международных делах и способах ликвидации многочисленных очагов напряженности", - сказал Антонов.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Антоновым >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 12:12
Все в силе. В МИД России высказались о саммите лидеров "пятерки" СБ ООН
 
РоссияСовет Безопасности ООНАнатолий АнтоновСШАВ мире
 
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