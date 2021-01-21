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Житель Пензенской области застрелил охотника, перепутав его с кабаном
Житель Пензенской области застрелил охотника, перепутав его с кабаном
Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в том, что случайно застрелил другого охотника, перепутав его с диким... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T21:10
2021-01-21T21:10
следственный комитет россии (ск рф)
нижнеломовский район
пензенская область
происшествия
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в том, что случайно застрелил другого охотника, перепутав его с диким кабаном, сообщило региональное управление СК РФ.По данным следствия, вечером 28 декабря 50-летний житель Нижнеломовского района в лесном массиве охотничьего угодья недалеко от села Усть-Каремша во время охоты обнаружил свежие следы дикого кабана и услышал шорох в кустах, после чего выстрелил из ружья в ту сторону и ранил 54-летнего охотника, который скончался по пути в больницу."Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту причинения охотнику смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до двух лет лишения свободы.Уточняется, что подозреваемый владел ружьем на законных основаниях, у него было оформлено необходимое разрешение на приобретение и хранение оружия.
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нижнеломовский район
пензенская область
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следственный комитет россии (ск рф), нижнеломовский район, пензенская область, происшествия

Житель Пензенской области застрелил охотника, перепутав его с кабаном

21:10 21.01.2021
 
© Fotolia / dimson95Охотник в зимнем лесу
Охотник в зимнем лесу - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Fotolia / dimson95
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САРАТОВ, 21 янв - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в том, что случайно застрелил другого охотника, перепутав его с диким кабаном, сообщило региональное управление СК РФ.
По данным следствия, вечером 28 декабря 50-летний житель Нижнеломовского района в лесном массиве охотничьего угодья недалеко от села Усть-Каремша во время охоты обнаружил свежие следы дикого кабана и услышал шорох в кустах, после чего выстрелил из ружья в ту сторону и ранил 54-летнего охотника, который скончался по пути в больницу.
"Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту причинения охотнику смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ)", - говорится в сообщении. Фигуранту дела грозит до двух лет лишения свободы.
Уточняется, что подозреваемый владел ружьем на законных основаниях, у него было оформлено необходимое разрешение на приобретение и хранение оружия.
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижнеломовский районПензенская областьПроисшествия
 
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