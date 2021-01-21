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Собянин продлил ограничения для предприятий общепита
Собянин продлил ограничения для предприятий общепита
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных заведений сохраняются в столице. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:23
2021-01-21T09:23
2021-01-21T09:23
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных заведений сохраняются в столице."Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений", - написал он в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество