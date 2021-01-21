https://ria.ru/20210121/ogranicheniya-1593953452.html

Собянин продлил ограничения для предприятий общепита

Собянин продлил ограничения для предприятий общепита

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных заведений сохраняются в столице. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:23

2021-01-21T09:23

2021-01-21T09:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588555780_0:640:2457:2022_1920x0_80_0_0_c4a04a3a9d397ebeb21eb2c083656e85.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных заведений сохраняются в столице."Сохраняются действующие ограничения в режиме работы предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других аналогичных заведений", - написал он в своем блоге.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество