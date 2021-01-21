https://ria.ru/20210121/obstrel-1593980698.html

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле жилых домов в Донецке

ДНР обвинила украинских силовиков в обстреле жилых домов в Донецке

Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, повреждения получили два дома, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:22

2021-01-21T12:22

2021-01-21T12:22

старомихайловка

сцкк

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

в мире

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ДОНЕЦК, 21 янв - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, повреждения получили два дома, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Сегодня в 11.05 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Старомихайловки (окраины Донецка - ред.) с применением минометов и гранатометов различных систем. В результате прямого попадания боеприпаса были повреждены два жилых дома... Пострадавших не зафиксировано" , - сказал представитель ведомства.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210120/donbass-1593772964.html

старомихайловка

донецкая народная республика

донецк (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

старомихайловка, сцкк, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире