https://ria.ru/20210121/nokia-1593976113.html

Nokia выпустит бюджетный смартфон за восемь тысяч рублей

Nokia выпустит бюджетный смартфон за восемь тысяч рублей

Финский производитель электроники готовит сверхбюджетный смартфон Nokia 1.4, который будет отличаться скромными характеристиками. Об этом сообщает со ссылкой на РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:51

2021-01-21T11:51

2021-01-21T12:08

наука

google android

nokia corporation

технологии

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Финский производитель электроники готовит сверхбюджетный смартфон Nokia 1.4, который будет отличаться скромными характеристиками. Об этом сообщает со ссылкой на инсайдеров MySmartPrice.Nokia 1.4 заменит прошлогодний Nokia 1.3. Новый смартфон получит большой дисплей с разрешением HD+ и неназванный четырехъядерный процессор. Памяти в Nokia 1.4 будет совсем немного — 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Смартфону обещают аккумулятор на 4000 мАч и двойную заднюю камеру.Гаджет будет работать под управлением упрощенного Android Go Edition. Смартфон представят в ближайшее время. Ожидается, что Nokia 1.4 будет предлагаться по цене до 100 евро (чуть больше 8 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20201110/nokia-1583886830.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google android, nokia corporation, технологии