https://ria.ru/20210121/nakoplenie-1593934592.html
Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег
Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег
Способы наиболее эффективного накопления средств зависят от поставленной цели — сберечь или приумножить. Важен и срок, в течение которого планируется создать... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:19
2021-01-21T01:19
2021-01-21T10:43
синергия
экономика
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Способы наиболее эффективного накопления средств зависят от поставленной цели — сберечь или приумножить. Важен и срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время забрать вложенные деньги, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Самым безопасным, но при этом и низкодоходным считается способ накопления на банковских вкладах: если банк входит в систему страхования вкладов, государство гарантирует возврат до 1,4 миллиона рублей в случае отзыва лицензии у кредитной организации. Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады. Есть и другие продукты.По словам Ферапонтова, важно понимать, чем отличаются накопления от инвестиций. Первые представляют собой запас средств на длительный срок. Это ликвидная и надежная подушка финансовой безопасности, которая особого дохода не приносит. "А вот уже инвестиции — денежные средства, которые работают на себя, путем вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы — ценные бумаги, паи, недвижимость, покупка-продажа валюты в рамках игры на волатильность", — заключает эксперт.
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синергия, экономика
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости.
Способы наиболее эффективного накопления средств зависят от поставленной цели — сберечь или приумножить. Важен и срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время забрать вложенные деньги, рассказал агентству "Прайм"
старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия
" Дмитрий Ферапонтов.
“Однако стоит понимать, что в случае любых вложений всегда действует золотое правило — чем выше риск, тем выше доходность, схожее правило действует и в случае с ликвидностью. Чем она выше, тем ниже доходность", — добавил он.
Самым безопасным, но при этом и низкодоходным считается способ накопления на банковских вкладах: если банк входит в систему страхования вкладов, государство гарантирует возврат до 1,4 миллиона рублей в случае отзыва лицензии у кредитной организации. Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады. Есть и другие продукты.
По словам Ферапонтова, важно понимать, чем отличаются накопления от инвестиций. Первые представляют собой запас средств на длительный срок. Это ликвидная и надежная подушка финансовой безопасности, которая особого дохода не приносит. "А вот уже инвестиции — денежные средства, которые работают на себя, путем вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы — ценные бумаги, паи, недвижимость, покупка-продажа валюты в рамках игры на волатильность", — заключает эксперт.