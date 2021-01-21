https://ria.ru/20210121/nakoplenie-1593934592.html

Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег

Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег

Способы наиболее эффективного накопления средств зависят от поставленной цели — сберечь или приумножить. Важен и срок, в течение которого планируется создать... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T01:19

2021-01-21T01:19

2021-01-21T10:43

синергия

экономика

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Способы наиболее эффективного накопления средств зависят от поставленной цели — сберечь или приумножить. Важен и срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время забрать вложенные деньги, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.Самым безопасным, но при этом и низкодоходным считается способ накопления на банковских вкладах: если банк входит в систему страхования вкладов, государство гарантирует возврат до 1,4 миллиона рублей в случае отзыва лицензии у кредитной организации. Альтернативой в случае долгосрочного характера вложений могут выступать валютные банковские вклады. Есть и другие продукты.По словам Ферапонтова, важно понимать, чем отличаются накопления от инвестиций. Первые представляют собой запас средств на длительный срок. Это ликвидная и надежная подушка финансовой безопасности, которая особого дохода не приносит. "А вот уже инвестиции — денежные средства, которые работают на себя, путем вложения в желаемые финансовые и нефинансовые активы — ценные бумаги, паи, недвижимость, покупка-продажа валюты в рамках игры на волатильность", — заключает эксперт.

https://ria.ru/20210112/kredit-1592660521.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, экономика