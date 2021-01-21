https://ria.ru/20210121/mvd-1594000579.html
В МВД рассказали о попытках "раскачать ситуацию" в России
В МВД рассказали о попытках "раскачать ситуацию" в России
В 2021 году будут совершены попытки раскачать ситуацию в России, в том числе из-за рубежа, заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T13:52
2021-01-21T13:52
2021-01-21T13:52
россия
александр горовой
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. В 2021 году будут совершены попытки раскачать ситуацию в России, в том числе из-за рубежа, заявил первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой."Анализ происходящих событий, в том числе на территории ближнего зарубежья, позволяет прогнозировать определенную напряженность в общественно-политическом плане, в том числе в столице нашей страны. Много появляется интересантов из-за рубежа, из политических партий, квазиполитиков, которые своей деятельностью пытаются раскачать ситуацию в год важного политического цикла", - сказал Горовой на расширенной коллегии столичного главка МВД РФ.
https://ria.ru/20210121/aktsii-1593998064.html
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россия, александр горовой, министерство внутренних дел рф (мвд россии)