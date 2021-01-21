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Коммунальщики в Москве приступили к уборке города от снега
Коммунальщики в Москве приступили к уборке города от снега
Городские службы Москвы приступили к уборке города от снега, горожан просят быть внимательнее в связи с погодными условиями и с пониманием относиться к работе... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-21T15:45
2021-01-21T15:45
2021-01-25T17:07
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к уборке города от снега, горожан просят быть внимательнее в связи с погодными условиями и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что в четверг в Москве ожидается снегопад, который начнется в 11 часов и продлится до 18-19 часов, также в городе ожидается слабая метель и туман, сугробы в городе вырастут на три сантиметра, температура воздуха составит минус 10 градусов."В столице вновь снегопад - в некоторых районах уже выпало до 2 сантиметров осадков. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости цикл работ повторят.
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москва
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости
. Городские службы Москвы
приступили к уборке города от снега, горожан просят быть внимательнее в связи с погодными условиями и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что в четверг в Москве ожидается снегопад, который начнется в 11 часов и продлится до 18-19 часов, также в городе ожидается слабая метель и туман, сугробы в городе вырастут на три сантиметра, температура воздуха составит минус 10 градусов.
"В столице вновь снегопад - в некоторых районах уже выпало до 2 сантиметров осадков. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при необходимости цикл работ повторят.
"Просим горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями, а автомобилистов соблюдать скоростной режим и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - говорится в сообщении."