https://ria.ru/20210121/moskva-1594513331.html

Коммунальщики в Москве приступили к уборке города от снега

Коммунальщики в Москве приступили к уборке города от снега

Городские службы Москвы приступили к уборке города от снега, горожан просят быть внимательнее в связи с погодными условиями и с пониманием относиться к работе... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-21T15:45

2021-01-21T15:45

2021-01-25T17:07

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москва

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Городские службы Москвы приступили к уборке города от снега, горожан просят быть внимательнее в связи с погодными условиями и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, сообщает комплекс городского хозяйства столицы в своих социальных сетях.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что в четверг в Москве ожидается снегопад, который начнется в 11 часов и продлится до 18-19 часов, также в городе ожидается слабая метель и туман, сугробы в городе вырастут на три сантиметра, температура воздуха составит минус 10 градусов."В столице вновь снегопад - в некоторых районах уже выпало до 2 сантиметров осадков. Городские службы приступили к сплошному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей сплошной противогололедной обработкой", - говорится в сообщении.Отмечается, что при необходимости цикл работ повторят.

https://realty.ria.ru/20210121/stroiteli-1594018497.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва